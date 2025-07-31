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【藝術文化】馬祖國際藝術島9月登場 逾50件作品跳島遊賞

2025/07/31 05:30

文化部政務次長李靜慧（左3起）、文總秘書長李厚慶、連江縣長王忠銘等人共同宣布馬祖國際藝術島即將開跑。（文總提供）文化部政務次長李靜慧（左3起）、文總秘書長李厚慶、連江縣長王忠銘等人共同宣布馬祖國際藝術島即將開跑。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」邁入第3屆，今年以「拍楸：你的海洋，我的陸」為主題，展期自9月5日至11月16日於馬祖四鄉五島登場。共邀集來自台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、澳洲、美國、西班牙及加拿大等9地共55組藝術家與團隊參與，展出逾50件作品，並攜手民間品牌推出限定商品與旅遊合作計畫。

常式建築師事務所（張正瑜、張匡逸）《海角藝隅—南竿26據點》。（丰宇影像攝，文總提供 ）常式建築師事務所（張正瑜、張匡逸）《海角藝隅—南竿26據點》。（丰宇影像攝，文總提供 ）

文化總會秘書長李厚慶表示，本屆藝術島首次開放國際徵件，吸引超過200組國際藝術家報名，是歷年規模最大的1屆。參展藝術家包括曾參與第2屆展出的日本藝術家木村崇仁與雙人組米谷健及茱莉亞、加拿大台裔藝術家李佩珊，以及台灣創作者彭雅倫等，其他團隊名單將於近期陸續公布。藝術作品散布於南竿、北竿、莒光與東引等島嶼場域，持續深化馬祖「跳島藝術慶典」的地位。

本屆亦與多家品牌合作，擴展藝術生活場景。文化總會首度攜手iPASS一卡通，邀請設計師WHOSMiNG以本屆主題及藝術家伊祐．噶照創作的第2屆續留作品〈海就是我的陸〉為靈感，設計透明卡片，並於馬祖及部分本島全家便利商店、iPASS線上通路販售。此外，今年亦與iRent、yoxi及去趣APP合作，於展期期間增設交通工具與旅遊路線，方便民眾島上移動。

此外，文總與台虎精釀共同推出「海波浪皮爾森」馬祖限定啤酒，以昆布入味並結合貓島概念，推出包含主視覺與「貓手款」3款包裝，呼應馬祖常見街貓文化；限定啤酒於馬祖全家及特定店家販售。同時，全家便利商店也延續過去合作經驗，推出老酒風味霜淇淋、茶葉蛋與拿鐵，搭配馬祖酒廠發行的2025藝術島紀念酒，深化在地風味。文總強調，未來將持續透過藝術節策展與品牌合作，促進文化觀光共創與地方連結。

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