【自由副刊】 李修慧／冥河撐舟的貓牙

圖◎徐世賢

◎李修慧 圖◎徐世賢

去年年末養了一隻貓，取名叫塔塔，春節期間，我帶牠一起回老家。這隻貓剛從收容所領回時，才八個月大，正是愛玩愛跳的時候，雖然在老家為牠拼了個一百五十公分高的貓籠，還帶回來好幾塊貓抓板、逗貓棒，但那畢竟不是牠最熟悉的地方，該在哪扇窗曬太陽、該在哪裡蹦跳、哪裡磨爪，牠都得重新適應。

而衣櫃上方的雜物，成了牠來我家必須適應的第一件事情。

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貓咪好高，待在高處能讓牠們俯視整個空間，進而具有安全感。我在外租屋不過六年，沒有什麼難以割捨的懷舊物件，因此租屋處的每座衣櫃我與伴侶都收拾得乾乾淨淨，一片平整，貓可以任意跳上去，將衣櫃當做床、當做椅，在那伸展、睡覺、俯視一切。

但老家的衣櫃不同，祖父母生前的時光、父母的青壯時期、我與弟弟的童年，都在這座屋子裡完成，也就留下相應的所有物件：母親年輕時鍾愛的書、我小時候抱著睡的絨毛玩偶、畢業的獎盃、弟弟參加比賽的名牌。

一座房子一旦經歷得多，必定得亂。負責整理雜物的母親別無他法，只能把一件件充滿情感、難以割捨，卻早已無人聞問的物品，分門別類裝好，全堆到衣櫃頂。就在這些雜物之下，大家的日子照走、生活照過。多數時候，母親自己也忘了往上丟過什麼。

因此，貓回到老家，首先得面對衣櫃上嶙峋滿布的、我們一家四口都不知道是什麼的東西。

我原以為這只是貓的難題，沒想到也是我睡眠的難題。

我的床旁，就是我家最高的衣櫃。這座衣櫃當初是從路邊撿回來的二手物，這個來自他方的衣櫃確實好用，但有些太大了。衣櫃的寬度占走三分之一個房間，我的床與衣櫃中間只有一個側身能過的走道。

每晚，我睡在床上，塔塔就透過床旁的小矮凳、床頭櫃、一階一階地跳到衣櫃上，開始牠的夜間冒險。牠有個習慣，從領養回來就愛撕咬紙箱、塑膠袋，每當換了新環境、有點焦慮的時候，牠便撕咬得更厲害。回來的第一天，牠就在衣櫃上找到值得撕咬的東西。

衣櫃太高，睡在底下的我也看不清楚牠咬的是什麼。從衣櫃邊緣露出的一小角紅色，以及牠踩踏物件的聲音，只能推測大概是個裝東西的紅塑膠袋。我猜袋子裡裝的可能是我兒時的玩具之類的，想來塔塔也不太會咬壞內裝的物品，我就任牠撕咬。牠總習慣睡前上衣櫃咬一咬，滿意了，才下來蜷在被子上跟我一起入睡。

然而，隨著回家的天數日漸延長，紅塑膠袋開始禁不住牠每天的啃咬，我常在衣櫃旁看到好幾片被咬下的、大小不一的塑膠袋碎片。有時睡前還會收到牠營造的塑膠碎片陣雨。

一天晚上，我躺到床上，已經用厚棉被裹好自己、準備入睡，衣櫃上也如常傳來踩踏、啃咬袋子的聲音。但牠可能瞬間用力過猛，袋子內的東西突然全散出來。

一時間，雪花四散，彩色的或純白的鱗片，片片朝我落下。

驚嚇的片刻我同時理解，那被牠啃咬了兩、三個星期的塑膠袋，裝的都是舊照片――已過世的爺爺和奶奶、年少的父母，從烏來的雲仙樂園、南投的溪頭山、他們度蜜月的新加坡朝我落下來。

這時，塔塔似乎也被吸引，從櫃子的最頂，俯身看著牠造出的這一片過於厚重的雪花。棉被蓋著我的身體，而照片又覆蓋了棉被，像墳頭上長滿的大花咸豐草。

我從床上坐起，撿起那些蓋在我被子上的歲月碎片，歷經過貓的掌爪與利牙，命運的揀選與遺留，如今一張張在這裡。

這裡有母親年輕時的照片，我意外發現，從我有記憶以來就不再打扮的母親，年輕時原來也愛漂亮，穿著那時最流行的老爺褲，在鏡頭前露出無有猶疑的笑容。也有大姑姑結婚前的照片，那時她氣勢無雙地踩在景點的大岩石上，肯定無法想像四十多年後自己竟會罹癌。我想起爺爺奶奶在世時，我的三個姑姑們每隔兩週就會回娘家，那時我們幾家人見面、聚會是那麼地頻繁，以至於我都還辨認得出照片中他們掠去了所有皺紋的、年輕時的面容。

有一組小姑姑的結婚照拍到了年輕時的父親，四十年前的他有著一張baby face，做為大哥，他牽著小妹帶著白紗手套的手，幾分鐘後，就要抵達沙發前向父母拜別。父親年輕時那麼瘦，眼睛炯炯有神。我想到他從原本幾乎不賺錢的夕陽產業退休後，因存款不足轉當保全，自從開始值大夜班後，他的身體狀況明顯下滑，非常容易疲累，以前的嗜好爬山也不再繼續。

父親從我有記憶以來就重聽，這不只常常成為我們爭執的導火線，也讓他出門非常危險，兩天前他才騎車自摔。偶爾我回家，總見他躺在沙發睡著，有時倦容滿面地醒來，頹坐著，甚至連我拎著行李從他面前走過，他也沒發現女兒已經回家。幾年下來，他能說的話很有限，彷彿世界上令他留戀的事物沒有多少。

從回憶裡暫時脫身，我找了個高凳子，踩上去，拿下整個塑膠袋。經過幾天的啃咬，袋子已經不成形狀，我站在凳子上，高舉雙手，幾乎是用捧的，將這坨散物捧下來。這些照片有的被貼在舊式的相簿中，有的是一整捆，有的零散地獨自存在。

在鋒利的虎牙造訪之前，它們跟著永不腐化的塑膠袋一起塵封，被封印在衣櫃的最頂，放棄了照片的使命：提醒人們，所有的衰老都來自青春，所有多病的肉體都曾經美好、柔軟如新。

我回頭看看已經從歲月的空隙跳轉而下的貓：牠在被子上捲成一圈，跟每晚睡前一樣，舔著自己的毛，彷彿自己經歷的只是再平凡不過的日常。像一位專司懷舊的天使。

我想起許多國家的生死神話都有這樣的故事：人死後，必須穿越陰陽交界的冥河，河上長年住著撐舟的擺渡者，會將死者從生之國度載往死後世界。按這個邏輯，記憶可以說是艘逆渡的船，能將逝去的青春、回憶與人重新召回。而這天，那撐舟的渡者正是對這些人、這些事毫無記憶的一對貓牙。

我把所有的照片拿下來，找了個穩固、結實的盒子裝起來。明天是初一，做四休一的父親難得放假，我想把整箱拿出來，和爸媽一起看、一起指認我未曾參與的時光和事件。無論我對他們有多少糾結的愛與恨，以至於我必須在外租屋才能感到自在，至少趁他們都還活生生的、還沒變成送神時得一併祭拜的對象、至少現在，我們可以一起做這件事。

那時，將我們從當下的時光載渡到過去的、這隻毛茸茸的冥河船夫，或許會蜷縮在我們之間的沙發，收起利牙，以牠聽不懂的、人類語言中的惆悵情緒，做為夢的白噪音。●

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