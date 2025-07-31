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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉靜娟／往過的代誌 － 2之2

2025/07/31 05:30

劉靜娟父親所留日記，每一頁為三年間同一日，記錄1936至1938年間生活事跡，1938年4月26日這天，記錄了劉靜娟父親與朋友借宿溫泉山莊，隔日聽聞繼母過世，租車回家奔喪。（劉靜娟提供）劉靜娟父親所留日記，每一頁為三年間同一日，記錄1936至1938年間生活事跡，1938年4月26日這天，記錄了劉靜娟父親與朋友借宿溫泉山莊，隔日聽聞繼母過世，租車回家奔喪。（劉靜娟提供）

◎劉靜娟

阿公過身了後真濟年，我和媽媽轉去五汴頭，佇公媽廳，我指廳頭兩塊「候補知州」的牌匾，講會當提一塊轉來做紀念無？彼站，我對「古物」當有興趣，大兄搬厝時窮（khîng，整理）一寡「無路用」的物件出來，予我當做寶；大項的有日本時代的低桌仔、媽媽原本囥佇桌頂的梳妝檯，細項的有紅龜粿模、瓷仔箸籠、算盤等等。媽媽上歡喜我捌貨、抾寶；聽著我欲愛彼面匾，講：「這對匾，一房分一塊，嘛有合理。」彼陣，大伯大姆和爸爸攏去做仙矣，媽媽是上大的序大；叔伯兄嫂對伊的要求，一時可能歹勢反對；所以彼面一寸厚、差不多兩尺╳兩尺半的柴匾就來到我台北公寓的客廳。我驚內底凡勢有蛀蟲，用樟腦油前後共抹一遍。匾下面有缺一空，應當就是插棍仔的所在，官員出巡的時攑的。是毋是親像神明出巡時攑的「肅靜」、「迴避」？不過，候補的應當無必要出巡，可能拄著啥節日時，攑出來綵街，鬥鬧熱。

有這塊刻「候補知州」四字的文物，厝內增加一寡歷史感；雖然對伊無啥理解，想講是毋是有一位祖先科舉考試有合「知州」的資格；毋過當時無缺，所以候補，小等一下，等有缺才來就任？

後來阿嫂講本來是一對的匾，予阮提一面了後，拜祖先攏跋無桮；阮媽媽笑笑仔聽，無咧相信。

閣經過幾年，小弟佇淡水買厝，我就共這塊古物交伊保管。伊比我較有藝術觀念，進前一塊阿公的玉仔，我收佇屜仔底；予伊了後，才變身做藝術品掛起來。

彼塊圓形的玉仔是阿公予阮媽媽的――應當是三百年前綴（tuè，跟）祖先來台灣。媽媽講彼是秫米（tsu̍t-bí，糯米）玉；刻的是花和大細兩隻蝴蝶。青色的玉仔樸實，刻工並無算幼秀。

玉仔予小弟了後，伊揣玉石專家鑑定，講彼是和闐玉；蝴蝶的意思是耄耋，表示長歲壽。

小弟共玉仔配絲鬚，框起來；下面的紙，穗鬚的色水攏有講究。吊起來，毋是覕（bih，藏）佇屜仔底，逐家攏會當欣賞。

小弟提著「候補知州」這个匾，隨去查族譜，看著第十六世祖先有四个人1726年自唐山過海來到台灣，其中兩人有「國學生、脩職郎八品官」的紀載；可惜，無看著「候補知州」（五品／從五品官）的紀錄。

媽媽過身了後，猶閣聽著「跋無桮」的話，一年的清明，大兄和小弟轉去祭祖，就共「候補知州」提轉去，囥公媽廳原位。

無管落尾阿嫂跋桮（pua̍h-pue，擲筊）有較順序無，我感覺提轉去原位也是較著。我無禁無忌，當初共當做「古物」徙來台北公寓，敢若有較欠考慮。

三人自媽媽做衫講起，想起媽媽共阿公做長衫馬褂，阿公牽牛車去車頭載壽材，爸爸盤山過嶺轉去送後母；遮的往過的代誌，阮愈講愈感動。好咧有爸爸的日記和相片，媽媽的記性也特別好，閣gâu（擅）講古，幾十年後的眼前，阮才會當做伙「拼圖」，感受著彼个年代普通人的生活。 ●

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