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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉沛林／找到路了嗎

2025/07/31 05:30

◎劉沛林◎劉沛林

◎劉沛林

遇見阿美，是個意外。

她想問路，常春醫院怎麼去？我一查地址在員林，這裡是彰化，我問在員林工作的她究竟如何迷路到這裡？阿美只是拍著我的肩膀大笑。

「我和朋友要去火車站，帶你過去吧？」那天的我異常熱心，或許是阿美太過熱情。十餘分鐘的路程，許多問題不用出口，阿美就都說了。

阿美今年四十，去過香港與新加坡，之後存錢在老家開了雜貨店，有了孫子。她想了想，便在雅加達培訓一個月，來到台灣。她先後在台南台北服務，如今彰化的雇主太愛說話，讓她很煩。說到這裡她皺眉撇嘴：「而且他還要我叫他爸爸，不要叫老闆，我才不要。」

我並不完全聽懂阿美的字字句句，但仍被她濃墨重彩般高低起伏的語氣撞得哭笑不得。她幾乎將身家交代完畢，卻沒告訴我為何要去醫院，我也沒問。送她到正門，她抓著我的手，好幾句感謝，一度讓我以為我是做了什麼大善事。

揮別後，有點後悔沒有交換聯絡方式。朋友鼓勵我回頭，不過回到正門，她已不在。那裡有許多阿美，但沒有一個是她。●

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