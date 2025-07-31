【自由副刊．愛讀書】 《雪的練習生》

《雪的練習生》 多和田葉子著，詹慕如譯，聯合文學出版

多和田葉子著，詹慕如譯，聯合文學出版

真正愛動物的人，都會一頭栽進《雪的練習生》的世界。對動物無感的人，則會被小說中三代北極熊的能言善道，或其無心之言弄得哭笑不得。一旦打開此書，就會忍不住一直翻下去，難以輕易放下。北極熊從被馴養的野生動物角度，輕易戳穿人類世界的荒謬。第一代祖母熊從馬戲團巨星退位後，積極撰寫自傳，一炮而紅變成暢銷作家。後因政治環境逃亡，在不同國家流轉，尋找更適合的嚴寒地帶和有利創作的環境――為了書寫，也為了製造新生命。第二代母親熊專長是芭蕾舞，苦苦尋覓機會而遇上新手馴獸師，合演《死亡之吻》成為大紅大紫女演員。

如果祖母熊的語言是文字，母親熊的語言是舞蹈，第三代熊的熊生任務則是，全然成為真正的自己。做為小說中唯一的熊男，跟祖母和母親相比，他既是不學無術的代表，也是天才表演者。每次在動物園的表演時間，只要他集中精神展現做自己的魅力，人類粉絲就會為之瘋狂，紛紛為了他而參與阻止全球環境暖化。他是瀕臨絕種的生物，被擁戴過、唾罵過，被深愛過，又遭遺棄，沉默是他最後的聲音。雪是鋪展在眼前的紙，無言是暖化的氣候。北極熊和人類，是否終會殊途同歸。

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（獨眼貓）

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