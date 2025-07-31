自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．說故事時間到囉】閱讀 帶來力量

2025/07/31 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

日前在一個讀書會中，談論到紙本書式微、身心靈書籍成為出版大宗，純文學書出版的未來，不禁憶起自己早年閱讀經驗，對於個人的滋養和影響。

近些年更珍惜每月的「說故事時間」撰文，心心念念想讓故事與閱讀的種子深深埋下，讓所有的孩子和曾是孩子的大人，在任何時刻都能有書的陪伴，勇於面對瞬息萬變的世界。

今年四月才有中譯本的《星期六的圖書館》（小天下），故事來自哥倫比亞波哥大市一位清潔隊員荷賽．古鐵雷斯，於2000年打造了一所名為「文字的力量」（The Strength of Words）圖書館，在那之前人口超過一千萬人的城市，僅有19間圖書館，他居住的低收入區完全沒有。

翻開繪本的扉頁，深深的夜空中，雖閃爍著星星，但街頭仍是黑暗一片，只有荷賽的垃圾車和街角的路燈，還有燈下垃圾旁堆放的一疊書，那是這個故事穿越時空的起源。

特別喜歡繪本中，描繪荷賽第一次撿到俄國文豪托爾斯泰的《安娜．卡列尼娜》一書，倚著垃圾桶翻看，那瞬間他臉上的笑容，一個美妙的世界彷彿在眼前開展。當荷賽坐在圖書館的地板上，為孩子讀《金銀島》故事時，書頁裡出現大海、船隻和小島，「每翻開一頁，他們都有新發現──那是和他們熟悉的街道與山丘不一樣的風景」。

荷賽的童年，因付不起學費，最後只能和家人去挖土砌磚，母親是他的故事啟蒙者，每晚母子一起閱讀故事的片刻，成為他生命中的光。他在垃圾堆中，找到並開始閱讀《安娜．卡列尼娜》時，也成為把光分享給缺乏資源社區孩子的人。

他不僅在工作時，從垃圾中搶救出許多書籍，也將自家一樓空間變成圖書館，先是在週六開放，為孩子讀故事，逐漸地，社區孩子在那閱讀、借書、寫作業，親友也開始協助收集整理二手書，於是「從垃圾到書架」、「波哥大的藏書家～垃圾清潔隊員拯救書籍」等諸多國內外媒體報導。

荷賽在50多歲時回到校園，花了3年拿到高中文憑，也成立「文字的力量」基金會，致力提供閱讀素材給哥倫比亞的學校、機構和圖書館，他的夢想是把垃圾車換成貨車，像行動圖書館一樣走遍全國。

寫到這兒不禁想起《愛讀書的樹》（大穎），裡頭那個喜歡在樹上享受閱讀的小男孩，他形容自己靠在樹枝上安靜讀書時，那些枝葉也會一塊靠過來共讀，而最後雖然大樹被暴風雨的雷電擊中而倒，但樹變成了紙張和筆，小男孩開始寫下他們的故事。

閱讀─思考─書寫─閱讀……如同荷賽在媒體訪問中說「文字是人性最偉大的發明」，閱讀把人帶進一個個獨特的世界，回憶自己成長歷程中的閱讀啟蒙，和成長後的廣泛閱讀，更加理解荷賽從清潔隊員變成文字力量推廣人的動力，此刻閱讀的你，一塊加入吧！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應