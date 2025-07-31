【家庭plus．說故事時間到囉】閱讀 帶來力量

圖／達志影像

文／黃文綺

日前在一個讀書會中，談論到紙本書式微、身心靈書籍成為出版大宗，純文學書出版的未來，不禁憶起自己早年閱讀經驗，對於個人的滋養和影響。

近些年更珍惜每月的「說故事時間」撰文，心心念念想讓故事與閱讀的種子深深埋下，讓所有的孩子和曾是孩子的大人，在任何時刻都能有書的陪伴，勇於面對瞬息萬變的世界。

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今年四月才有中譯本的《星期六的圖書館》（小天下），故事來自哥倫比亞波哥大市一位清潔隊員荷賽．古鐵雷斯，於2000年打造了一所名為「文字的力量」（The Strength of Words）圖書館，在那之前人口超過一千萬人的城市，僅有19間圖書館，他居住的低收入區完全沒有。

翻開繪本的扉頁，深深的夜空中，雖閃爍著星星，但街頭仍是黑暗一片，只有荷賽的垃圾車和街角的路燈，還有燈下垃圾旁堆放的一疊書，那是這個故事穿越時空的起源。

特別喜歡繪本中，描繪荷賽第一次撿到俄國文豪托爾斯泰的《安娜．卡列尼娜》一書，倚著垃圾桶翻看，那瞬間他臉上的笑容，一個美妙的世界彷彿在眼前開展。當荷賽坐在圖書館的地板上，為孩子讀《金銀島》故事時，書頁裡出現大海、船隻和小島，「每翻開一頁，他們都有新發現──那是和他們熟悉的街道與山丘不一樣的風景」。

荷賽的童年，因付不起學費，最後只能和家人去挖土砌磚，母親是他的故事啟蒙者，每晚母子一起閱讀故事的片刻，成為他生命中的光。他在垃圾堆中，找到並開始閱讀《安娜．卡列尼娜》時，也成為把光分享給缺乏資源社區孩子的人。

他不僅在工作時，從垃圾中搶救出許多書籍，也將自家一樓空間變成圖書館，先是在週六開放，為孩子讀故事，逐漸地，社區孩子在那閱讀、借書、寫作業，親友也開始協助收集整理二手書，於是「從垃圾到書架」、「波哥大的藏書家～垃圾清潔隊員拯救書籍」等諸多國內外媒體報導。

荷賽在50多歲時回到校園，花了3年拿到高中文憑，也成立「文字的力量」基金會，致力提供閱讀素材給哥倫比亞的學校、機構和圖書館，他的夢想是把垃圾車換成貨車，像行動圖書館一樣走遍全國。

寫到這兒不禁想起《愛讀書的樹》（大穎），裡頭那個喜歡在樹上享受閱讀的小男孩，他形容自己靠在樹枝上安靜讀書時，那些枝葉也會一塊靠過來共讀，而最後雖然大樹被暴風雨的雷電擊中而倒，但樹變成了紙張和筆，小男孩開始寫下他們的故事。

閱讀─思考─書寫─閱讀……如同荷賽在媒體訪問中說「文字是人性最偉大的發明」，閱讀把人帶進一個個獨特的世界，回憶自己成長歷程中的閱讀啟蒙，和成長後的廣泛閱讀，更加理解荷賽從清潔隊員變成文字力量推廣人的動力，此刻閱讀的你，一塊加入吧！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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