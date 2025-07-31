【家庭plus．生活停看聽】科技世代 便利與危機

科技世代 便利與危機

文／Bella

這天午餐後，女兒在客廳小憩，突然一聲尖銳的驚呼聲劃破寧靜：「糟了！今天是碩論口試報名截止日，我竟然忘了！」她最近事務繁忙，沒想到還是遺漏了這件重要的事。

我的心臟瞬間揪緊，急忙問道：「現在立刻搭高鐵回學校辦公室處理，還來得及嗎？」我還活在30年前，凡事都得親至現場處理的年代。

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「媽，妳先別吵我，讓我靜下心來處理！」女兒的聲音有些慌亂，卻努力保持鎮定。只見她雙眼緊盯手機螢幕，指尖在鍵盤上飛速跳躍，彷彿與時間賽跑。客廳的空氣彷彿也跟著凝結，我只能默默等待。

幾分鐘後，她輕輕吐出一口氣：「申請書上傳了。」「那指導老師的簽名呢？要趕快去學校找老師吧？」我連忙催促。「媽，別出聲，讓我安靜處理！」女兒再次示意我別出聲，眼神依舊緊鎖手機螢幕。

時間一分一秒流逝，女兒的神情顯得格外凝重，我的心也懸著。又過了幾分鐘，她終於放緩了語氣：「老師已經線上簽名了。」我稍微鬆了口氣，她接著說：「現在只剩下繳交紙本申請書了，我已經和所上助理聯繫好了，等我下週回台北再交過去，助理說可以。」

聽到這裡，我緊繃的心弦才緩緩鬆開。科技的便利確實令人驚歎，竟能在如此驚險的時刻，透過網路化險為夷。這真是一場讓人捏把冷汗的虛驚。

然而，在享受這份便利的同時，我的心頭也浮現一絲隱憂。近年來層出不窮的網路詐騙事件，不正如同科技這把雙面刃的另一面嗎？它加速了資訊的傳遞，便利了生活，卻也成為犯罪份子有機可乘的工具，讓人防不勝防。

科技確實是「水能載舟，亦能覆舟」。在享受便利的同時，我們更要時刻保持警惕，才能避免被潛藏的風險吞噬。

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