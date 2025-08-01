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【藝術文化】第13屆總統文化獎名單公布 何政廣、林立青等5團隊人物獲殊榮

2025/08/01 05:30

《藝術家》雜誌創辦人何政廣獲第13屆總統文化獎。（文總提供）《藝術家》雜誌創辦人何政廣獲第13屆總統文化獎。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第13屆總統文化獎得獎者名單公布，主辦文化總會秘書長李厚慶表示，本屆主題為「文化無框 綻放自由」，共計收到184件作品，經過初審、複審及決審後，選出5位獲獎者。頒獎典禮預計於台灣文化日（10月17日）舉辦。

台灣勞工陣線協會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）台灣勞工陣線協會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）

今年「文化耕耘獎」得主是《藝術家》雜誌創辦人何政廣，《藝術家》雜誌今年迎來發行50週年的里程碑，不僅是建構台灣美術史最重要的出版品之一，何政廣本人對藝術文化的關懷與執著，以及將其視為終身志業的態度，為台灣奠定了當代藝術出版的重要基礎，影響台灣文化、創作環境甚鉅，貢獻卓越堪稱典範。

台灣關愛基金會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）台灣關愛基金會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）

「在地希望獎」獲獎者社團法人高雄市美濃愛鄉協進會，自90年代的反水庫運動起，結合在地力量，成為地方關懷與社區運動的關鍵推手。數十年來深耕環境保育、地方創生與延續客家文化。1995年起推動「美濃黃蝶祭」，開展新故鄉運動；近年更持續關注各面向的議題，配合時代變遷，回應當代農村需求。

作家林立青獲第13屆總統文化獎。（文總提供）作家林立青獲第13屆總統文化獎。（文總提供）

獲得「人道奉獻獎」的財團法人台灣關愛基金會（關愛之家），長期提供愛滋感染者及弱勢移工婦女的照顧與支持，更主動救援極少被關注、由失聯移工父母所生的「黑戶寶寶」，提供醫療照護與庇護。用無私的行動守護每一個生命，正是「人道奉獻獎」所要表彰的核心價值。

高雄市美濃愛鄉協進會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）高雄市美濃愛鄉協進會獲第13屆總統文化獎。（文總提供）

「青年創意獎」得主林立青，以《做工的人》一書深刻描寫勞動者的生活百態，引發社會高度關注。更以實際行動創立了「友洗社創」與「攸惜關懷協會」，實際協助無家者與弱勢勞動者。其關注的角度不流於悲情，而是具有行動力與社會洞察力，完整體現此獎項的精神，也成為當代青年的創意典範。

「社會改革獎」則由台灣勞工陣線協會獲得，該協會前身為1984年創立的勞工法律支援會，歷經40年深耕沿革，從法律援助、工會自主，到倡議勞權法制化等，更實際參與並推動全民健保、國民年金等制度的建立。長年的堅持不懈，成為全台受雇者的強大避風港，可謂是最老牌的社會改革典範之一。

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