【藝術文化】北藝中心下半年8檔特選節目 號召全民看好劇

北藝中心2025下半年8檔協辦節目，匯聚音樂劇、當代劇場、兒童劇以及跨界實驗，激盪多元創作能量。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北藝中心昨（31）日舉辦記者會，宣布2025下半年精選8檔風格多元的協辦節目，董事長王文儀表示，這8檔作品涵蓋各年齡層與藝術取向，亦顯現劇場對當代文化議題的積極回應。

今年亮點之一為跨媒體改編風潮，展現劇場如何與流行文化對話。《好餓的毛毛蟲秀》改編自暢銷繪本，由75隻偶共同演繹艾瑞克．卡爾經典作品，打造適合2至7歲觀眾的親子劇場體驗。改編自公視同名影集《火神的眼淚》音樂劇，描繪消防員的真實與傷痛；原創舞台劇《聽說他家》則是阮劇團攜手Podcast節目《台灣通勤第一品牌》推出以鄰里八卦為題，從熟悉語境出發，探討台灣社會價值觀。

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家庭關係與心理議題則是另一主軸。改編自李安電影的同名百老匯音樂劇《囍宴》，透過音樂劇形式重構跨文化移民家庭的掙扎與包容。《近乎正常》則以搖滾音樂直面精神健康議題，講述一位躁鬱症母親與其家庭的故事，預計以原班卡司重返舞台。《別叫我成功》由嚎哮排演與綠光創藝推出，融合嘻哈與網路語感，重新定義成功與家族認同。

聚焦本土原創的《九月啊九月》與《釧兒》則從地景與歷史出發，喚起觀眾的共感記憶。《九月啊九月》以921地震為背景，串聯滾石金曲與青春記憶，訴說音樂與和解的力量。《釧兒》則融合歌仔戲與現代音樂劇敘事，講述跨越生死的愛情故事，推出10週年重製版，展現傳統與現代交織的表演語彙。演出詳詢OPENTIX與北藝中心官網。

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