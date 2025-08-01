【藝術文化】We TAIWAN大阪就緒 巨偶艾拉現身中之島

《艾拉》4.2公尺高的大型偶也已組裝完成。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將於8月2日登場，文化部昨（31）日釋出最新準備進度照片，位於梅田GRAND GREEN OSAKA的VS空間，整棟建築外觀已懸掛「We TAIWAN」活動主視覺（圖2），將於VS空間內展出的「台灣光譜」，藝術家們也陸續完成布展，工藝大師陳景林首度曝光的大型作品（圖3），也已躍上牆面。

位於梅田GRAND GREEN OSAKA的VS空間，整棟建築外觀已懸掛「We TAIWAN」活動主視覺。（文化部提供）

另一方面，將於文化地標大阪市中央公會堂為開幕之夜演出打頭陣的《艾拉》，4.2公尺高的大型偶也已組裝完成（圖1），現身中之島的中央公會堂廣場，可愛的揮手姿勢像是跟世界打招呼。詳詢「We TAIWAN」官網，也可透過X、Instagram關注最新動態。

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工藝大師陳景林首度曝光的大型作品。（文化部提供）

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