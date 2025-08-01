自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】愛就是愛 都一樣

2025/08/01 05:30

今年1月23日，泰國成為亞洲第三個同婚合法的國家。（資料照，歐新社）今年1月23日，泰國成為亞洲第三個同婚合法的國家。（資料照，歐新社）

文／李珞玟

10對香港同志情侶舉行聯合婚禮。（資料照，法新社）10對香港同志情侶舉行聯合婚禮。（資料照，法新社）

日前，墨西哥提華納市政府為58對同志新人舉行了聯合婚禮，有些新人盛裝打扮、換上西裝白紗，有些穿著日常便服，而一旁見證的家屬也堅定表示，無論在社會、民主、法律各層面，這場儀式都是一場公開宣示：這些新人享有同樣的法律保障，愛就是愛。

2015年，墨西哥最高法院即裁定「禁止同性婚姻」法律違憲，但因聯邦制下各州規定不同，直至2022年10月，同性婚姻才在墨西哥全國合法化。這三年間，墨西哥市政府陸續舉辦了多場專給同志新人的聯合婚禮，會場和市區街道處處可見彩虹旗幟，讓一些特別從外地來參加的新人不禁感歎，這是家鄉不可能看到的風景，令這重要的紀念日更顯得難能可貴。

放眼亞洲，2023年通過同婚合法化的尼泊爾，婚姻平權之路仍遙遠漫長，曾試圖在聖母峰舉辦同志婚禮拚觀光，但似乎無疾而終。今年1月23日，泰國成為亞洲第三個同婚合法的國家，當日曼谷市一處婚宴會館即舉辦聯合婚禮，上百對同志新人同時完婚，享受熱鬧慶典。香港的同婚目前雖未合法，但已有婚顧公司趁著6月同志驕傲月，邀請多對同志新人一起許下幸福的承諾，並分享彼此的生命故事。

台灣在2019年寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法國家，往後的聯合婚禮出現了更多同志新人的身影。台灣的聯合婚禮多由各縣市政府和民間企業舉辦，如台北市聯合婚禮、國軍三軍聯合婚禮、大甲媽集團婚禮等。考量到籌備婚禮費時費力傷荷包，還可能傷感情，參加聯合婚禮便成為簡單實惠又滿足儀式感的選擇：不必自行規畫，可能幾乎免費，還有機會獲得家電等實用好禮。

有趣的是，台灣各單位目前似乎沒有專為同志舉辦的聯合婚禮，不過報名表單多已改為中性稱呼，開放所有願意互許終身的愛侶報名參加。樂觀一點解讀，也許這是走向真正平權的路：愛就是愛，都一樣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應