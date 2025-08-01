【家庭plus．全球觀測站】愛就是愛 都一樣

今年1月23日，泰國成為亞洲第三個同婚合法的國家。（資料照，歐新社）

文／李珞玟

10對香港同志情侶舉行聯合婚禮。（資料照，法新社）

日前，墨西哥提華納市政府為58對同志新人舉行了聯合婚禮，有些新人盛裝打扮、換上西裝白紗，有些穿著日常便服，而一旁見證的家屬也堅定表示，無論在社會、民主、法律各層面，這場儀式都是一場公開宣示：這些新人享有同樣的法律保障，愛就是愛。

2015年，墨西哥最高法院即裁定「禁止同性婚姻」法律違憲，但因聯邦制下各州規定不同，直至2022年10月，同性婚姻才在墨西哥全國合法化。這三年間，墨西哥市政府陸續舉辦了多場專給同志新人的聯合婚禮，會場和市區街道處處可見彩虹旗幟，讓一些特別從外地來參加的新人不禁感歎，這是家鄉不可能看到的風景，令這重要的紀念日更顯得難能可貴。

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放眼亞洲，2023年通過同婚合法化的尼泊爾，婚姻平權之路仍遙遠漫長，曾試圖在聖母峰舉辦同志婚禮拚觀光，但似乎無疾而終。今年1月23日，泰國成為亞洲第三個同婚合法的國家，當日曼谷市一處婚宴會館即舉辦聯合婚禮，上百對同志新人同時完婚，享受熱鬧慶典。香港的同婚目前雖未合法，但已有婚顧公司趁著6月同志驕傲月，邀請多對同志新人一起許下幸福的承諾，並分享彼此的生命故事。

台灣在2019年寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法國家，往後的聯合婚禮出現了更多同志新人的身影。台灣的聯合婚禮多由各縣市政府和民間企業舉辦，如台北市聯合婚禮、國軍三軍聯合婚禮、大甲媽集團婚禮等。考量到籌備婚禮費時費力傷荷包，還可能傷感情，參加聯合婚禮便成為簡單實惠又滿足儀式感的選擇：不必自行規畫，可能幾乎免費，還有機會獲得家電等實用好禮。

有趣的是，台灣各單位目前似乎沒有專為同志舉辦的聯合婚禮，不過報名表單多已改為中性稱呼，開放所有願意互許終身的愛侶報名參加。樂觀一點解讀，也許這是走向真正平權的路：愛就是愛，都一樣。

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