【家庭plus．微幸福案內】有折扣優待 就特別開心

埼玉縣鄰接日本第一熱熊谷市的加須市遊樂園，只要熊谷氣象預報氣溫超過35度，就能免費入園，是很特別的折扣。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

現代銷售競爭激烈，各種折扣、優待券等登場，雖然明知是促銷手法，但貪小便宜的我總是很樂見，尤其許多折扣很令人開心。

像常常是全國第一熱的埼玉縣熊谷市鄰接的加須市，有家遊樂園推出「埼玉熱過頭折扣」。只要氣象預報熊谷氣溫會超過35度，就免費入園，中午兒童還能免費吃冰棒，讓人特別開心！

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還有種折扣是代謝症候群折扣，許多餐廳或健身俱樂部當場測量體脂率，數值愈高的人折扣愈多，東京有家和風海鮮餐廳，如果體脂率超過35%，就給一年份15%折扣券，如此折扣，拿到大概是憂喜參半吧！

日本店家非常相信「3次安定、10次固定」的原則，也就是客人在一定期間內，回頭3次以上就會成為常客、上門10次以上則成為永久性固定客，尤其餐飲，調查顯示8成的人愛去吃過的餐廳，也因此許多折扣都是針對前三次，如首次5%，第二次10%、第三次15%。過去許多美容院採這類折扣，用到15%時很開心，但老顧客反而吃虧。東京有家烤肉店則是點叫飲料，每次遞減50日圓，讓愛喝酒的彥次郎直呼：「這是我的店！」小折扣能產生如此認同，真好！

當然也有些奇特折扣，讓人叫絕，如居酒屋推「禿子折扣」、昭和時代則很多「美人折扣」，現在不容評論外貌，已告絕跡；北海道有家「伊藤家的餐桌」，姓伊藤的人有110日圓折扣，姓中有「藤」則50日圓！

折扣最受歡迎的還是回饋禮券或現金、現金抵用券，沒設停車場的飯店，住客只要拿附近停車場單據，就當場給500日圓，銅板拿到手時，還滿有被優惠的實感。大阪有家Cafe則在Threads上每天貼出一句與運動相關的話，如「大谷（翔平）不是蓋的！」客人進店時說這句話，就有相當折扣，促進客主交流，果然因此誕生許多常客，店家很有創意想出許多讓人甘願說出口而不尷尬的話。

也有些得來不易的折扣格外開心，如法國有家編織店，如果按該店指定的方法編出20字樣的織物，就算是20%的折扣券，或許這就像我在定食屋累計10個章，終於換到一份免費定食般開心吧！

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