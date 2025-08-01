【家庭plus．生活停看聽】期盼善心回歸

期盼善心回歸

文／小鹿

最近面對社會許多負面新聞，人與人之間也失去了信任感，冷漠是現代人習以為常的生活模式。

前天陪先生去醫院，回程停紅燈時，居然看見一位老太太仰躺在路旁，想爬起來卻無力翻身，停紅燈的車輛來來往往，當下看到這狀況，我內心開始天人交戰，心疼老人家，也怕惹禍上身，就在我腦海翻騰時，先生已將車停路邊，我們夫妻就將老太太攙扶起身。

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那天異常炎熱，我看老人家額頭鼻梁均有擦傷，於是趕緊跟旁邊店家借了把椅子，讓老太太先坐下，先生當下呼叫救護車，雖然我們也急著趕上班，但還是決定留下來，親眼確認老太太上救護車。

回程我內心有很大感慨，因為旁邊的店家和來往車輛都目睹這事，卻無人願意伸出援手，或許害怕好人沒好報，反惹麻煩吧！騎車時，我不忘誇先生見義勇為，他善的初心和我的躊躇對比反差，真讓我有點自慚形穢。

每每想到老太太上救護車回眸的感謝眼神，深深讓我體會，給人溫暖，自己也找回善的初心，真希望社會可以變得更好，別讓助人成為另一種恐懼的折磨，善的初心，可以再次回歸我們的社會。

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