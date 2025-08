【藝術文化】希望兒童合唱團奪7金 榮耀獻唱快閃音樂會

希望兒童合唱團赴歐參賽勇奪國際賽事7大金獎,昨日於自由廣場舉辦快閃音樂會回饋民眾。(聯邦文教基金會提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕來自屏東原鄉的「希望兒童合唱團」,在聯邦銀行及聯邦文教基金會發起的募資活動支持下,今年7月赴歐參加國際合唱賽事,分別於波蘭「克拉科夫國際合唱比賽」勇奪最佳演唱獎、大會最大獎,以及經典組、民謠組、現代音樂組3項金獎第1名;並於斯洛伐克「國際青年音樂節」再摘下兒少組、民謠組、青年組與聖樂組4項金獎,共抱回7座金獎,創下隊史最佳成績。昨(1)日適逢原住民族日,合唱團與聯邦銀行攜手在台北市內湖自由廣場大樓1樓中庭舉辦「榮耀獻唱」快閃音樂會,吸引大批民眾駐足聆賞。

希望兒童合唱團共獻唱11首曲目,涵蓋原住民古調、台灣民謠與世界音樂,包括波蘭民謠〈Dwa Serduszka〉、〈Revelation〉、〈For the beauty of the earth〉及融合非洲元素的〈Kuimba〉。團員以族語演唱魯凱族與排灣族歌曲〈Uniyu/我們的天父〉、〈Ualjaiyui/榮耀頌〉,展現文化底蘊;〈Natus est nobis〉與〈The Water Dance of Lluvia〉融入鋼琴、小鼓及鈸聲,營造澎湃生命力。經典歌謠〈天烏烏〉、〈望春風〉引發觀眾共鳴,壓軸曲排灣族歌謠〈Heiyuin/只想讓你知道〉將現場氣氛推至最高點。

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞時表示:「ESG最重要的精神就是持續去做,聯邦銀行贊助合唱團已邁入第10年,這份榮耀屬於所有捐助、參與支持合唱團的人,孩子們的歌聲已經超越金獎價值,相信今日每位聆聽合唱團歌聲的人,都能感受到希望的力量,這就是我們支持的最大意義。」

聯邦銀行指出,今年與聯邦文教基金會共同發起的募資活動,共獲近700位個人與企業響應,讓孩子們無後顧之憂遠征國際舞台。未來將持續推動教育與文化公益計畫,讓希望與美好的聲音持續傳遞,實踐企業社會責任。

