【藝術文化】NSYO首登國際級音樂殿堂 橫濱港未來館音樂廳精采獻藝

NSYO攜手國際知名鋼琴家希斯金演出普羅科菲夫的《第3號C大調鋼琴協奏曲》，獲得觀眾一致讚賞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／橫濱報導〕國家青年交響樂團（NSYO）成立第3年就登上國際級規格的音樂殿堂！NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）昨（1）日親自率團，在日本知名的橫濱港未來館音樂廳演出。這也是繼6月NSO於日本3城巡演之後，有一半日本血統的馬寇爾再度率團赴日巡演，馬寇爾說，日本是台灣最重要的鄰國之一，希望藉此幫助青年音樂家建立友誼與人脈，「這些連結，未來在他們的人生中也能派上用場。」

NSYO成立第3年就登上國際級規格的音樂殿堂橫濱港未來館音樂廳演出。（NSO提供）

橫濱港未來館音樂廳於1994年啟用，以精湛的聲學設計聞名，長年吸引國際頂尖樂團演出；場館所在的「港未來」區域，原是橫濱市為迎向21世紀所打造的願景與國際化發展方向。這座面向「未來」的音樂殿堂，如同NSYO的音樂新秀們，都正處於青春成長階段，充滿鬥志。

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台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長范振國表示，未來館音樂廳是橫濱最大、最新穎的場館，這次首度迎接台灣樂團，不管對國家或對NSYO來講，都是一個里程碑，在地僑界與政界的友好力挺，「讓大家知道我們青年樂團也很多高手，非常感動。」

每次有台灣團隊到日本演出，都親自力挺的日本台灣商會聯合總會會長洪益芬及橫濱華僑總會會長許耀庚，感動地說，他們在這個年輕團隊的演出中，感受到無比的活力；橫濱市議長橫山正人也出席音樂會，除對這個台灣來的年輕樂團表達歡迎，更提到樂團將於今天前往東京與日本國立音樂大學管絃樂團合作演出，非常難得，希望未來能有更多交流。

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