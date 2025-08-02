【藝術文化】2025文博會開幕 水風景啟動文化浪潮

2025台灣文博會昨日開幕，文化部長李遠（中）、台灣設計研究院院長張基義（右5），文博會總顧問龔卓軍（右4）等人合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會昨（1）日在松山文創園區舉行開幕典禮，今年以「水風景」為主題，規模與參與廠商數均創歷屆新高，預期可望吸引65萬人次參與，延續去年在台南創下的熱烈觀展紀錄。文化部長李遠在致詞時指出，「8月是一個療癒的月份」，期望透過文化展覽讓民眾在颱風與酷熱的季節中，重新停下腳步思考與自然、文化的關係。

李遠分享，大學時期生物課上聽到老師的一句話令他至今難忘：「羊水與海洋的PH值一致，所以海洋是生命的起源。」他認為，台灣做為生態多樣性的海島，「理所當然是海洋之子」。從過去因海防、堤防與政治因素阻隔與水的接觸，到今日重新打開限制面向海洋與山林，「水風景」正呈現台灣面對災害的勇敢、冒險，以及追求自由與自我療癒的過程。

請繼續往下閱讀...

今年文化策展區從「水風景」延伸出4大展區，包括「接海之島」、「有河之靈」、「穿霧之境」及「台灣萬水」，帶領觀眾認識台灣水文化的多樣面貌，並引導思考人與環境、文化與自然的連結。展覽加入更多沉浸式體驗，結合聲音、氣味與走讀活動，讓觀眾以多感官方式參與。

文化部表示，文化如水般流動、多元且深植日常，文博會希望讓民眾親近藝文、參與其中，看見台灣文化與文創產業的潛力。今年除松山文創園區的文化策展區外，南港展覽館品牌商展將於8月5日登場。詳詢2025台灣文博會官網與臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法