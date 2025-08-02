【藝術文化】We TAIWAN今晚開演 a-We飄揚大阪天空

圖1（圖：文化部提供）

文化部策畫的大型展演活動「We TAIWAN」，將於今晚在大阪揭開序幕，時值關西世博最多國際觀光客的暑假期間，長達3週，皆可在大阪看到台灣多元的文化藝術展演活動。開幕前夕，文化部政次王時思特地帶領演出團隊舉行祈福儀式（圖3）；百年古蹟大阪市中央公會堂外，民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，直徑2.8米的a-We氣球（圖2），也在昨天順利通過升空測試，首度在中之島公園河岸飄上20公尺高空（圖1）。

圖2（圖：文化部提供）

文化部長李遠看見a-We飄向天空的氣球照片後，感動地說：「希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒風景，象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼。歡迎全世界跟著a-We的飄揚，看見台灣。」（文：記者凌美雪，圖：文化部提供）

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圖3（圖：文化部提供）

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