自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】We TAIWAN今晚開演 a-We飄揚大阪天空

2025/08/02 05:30

圖1（圖：文化部提供）圖1（圖：文化部提供）

文化部策畫的大型展演活動「We TAIWAN」，將於今晚在大阪揭開序幕，時值關西世博最多國際觀光客的暑假期間，長達3週，皆可在大阪看到台灣多元的文化藝術展演活動。開幕前夕，文化部政次王時思特地帶領演出團隊舉行祈福儀式（圖3）；百年古蹟大阪市中央公會堂外，民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，直徑2.8米的a-We氣球（圖2），也在昨天順利通過升空測試，首度在中之島公園河岸飄上20公尺高空（圖1）。

圖2（圖：文化部提供）圖2（圖：文化部提供）

文化部長李遠看見a-We飄向天空的氣球照片後，感動地說：「希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒風景，象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼。歡迎全世界跟著a-We的飄揚，看見台灣。」（文：記者凌美雪，圖：文化部提供）

圖3（圖：文化部提供）圖3（圖：文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應