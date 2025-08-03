自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】We TAIWAN大阪開幕 長達3週展演台灣多元文化

2025/08/03 05:30

《狩siù》拚場feat.電氣神將，展現強韌的萬變氣場。（記者凌美雪攝）《狩siù》拚場feat.電氣神將，展現強韌的萬變氣場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部策畫赴日舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，為期3週的馬拉松式大型展演活動，昨（2）日正式啟動，位於梅田的VS.展覽空間，一大早就湧現排隊人潮，搶購吉祥物「a-We」的周邊文創商品；開幕之夜於晚間7點登場，文化部政次王時思代表台灣歡迎出席晚會的所有貴賓，包括駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、2025日本國際博覽會協會海外宣傳部長吉村佐知子，以及日本政界、僑界、文化界等，超過150人與會。

開幕首日由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣。（記者凌美雪攝）開幕首日由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣。（記者凌美雪攝）

由民間發起募資進行的宣傳，加上文化部與文總一波波的新聞曝光奏效，超人氣吉祥物a-We系列周邊商品在建築大師安藤忠雄設計的展演館VS.登場販售，尚未開館就見大批民眾提前排隊，開店瞬間湧入搶購潮。VS.場館販售的周邊商品，包含a-We娃娃吊飾、徽章、襪子、聯名手機殼、玻璃扭蛋、貼紙，以及日本會場限定的漁夫帽，全數由台灣設計、台灣製造，根據文總統計，扭蛋在短短10分鐘內就售出百顆，與半小時內銷售破百的a-We娃娃吊飾，列銷售之冠。

開幕演出，台、日漫才合作。（記者凌美雪攝）開幕演出，台、日漫才合作。（記者凌美雪攝）

表演活動由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣，緊接著《狩siù》拚場feat.電氣神將，展現最台萬變氣場；另一邊則在VS.空間，由台灣漫才組合「達康.come」與旅居台灣超過10年的日本漫才團體「漫才少爺」，為晚會揭開序幕，大玩華語、日語的雙語諧音梗，逗得現場觀眾開懷大笑。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」開幕之夜合影，左起台灣駐大阪辦事處處長洪英傑、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部政次王時思、駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、日本世博海外宣傳部長吉村佐知子、右5為文化總會秘書長李厚慶。（記者凌美雪攝）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」開幕之夜合影，左起台灣駐大阪辦事處處長洪英傑、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部政次王時思、駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、日本世博海外宣傳部長吉村佐知子、右5為文化總會秘書長李厚慶。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠特別透過影片表達感謝，他說，這場文化盛宴籌備了非常久，過程中充分感受到台日之間的友情與善意，手牽著手，一起在世博之城搭建展現台灣文化的舞台，這份溫暖善意，「已經穿過海洋直達台灣人民的心裡」。李遠說，「We TAIWAN」端出最傳統、最新科技、最有創意的台灣文化內容，小小的台灣就像可愛的a-We，很能包容、接受豐富多元的文化。李遠還以台灣最富人情味的說法，「樓上揪樓下、厝邊揪隔壁」，邀請日本及全世界「一起來We TAIWAN找我們玩」。

文化部政次王時思表示，台灣是以科技聞名的島嶼，今天我們更希望來示範台灣如何將科技運用在文化的展現上，所以我們在不同的場館、不同地方的每一場表演，後面都有一道科技的軸線。但我們想說的是，科技再絢爛，它的目的仍然是為了留住人類那些不會改變的存在，比如那些瞬間就是永恆的藝術，希望能帶大家更認識多元的台灣。

日本台灣交流協會會長隅修三表示，「We TAIWAN」是他6月就任後的第1次公務行程，看見台灣最頂尖及具代表性的藝術家與創作者，全方面展現台灣獨特的文化及一流的科技，相信將是日本人更深刻了解台灣的絕佳機會。台日共同擁有民主、自由及法治的價值觀，且有密切的經濟與人員交流，不僅是極為重要的合作夥伴，也是重要的朋友。

日華議員懇談會會長古屋圭司也透過影片表示，台灣的歷史、自然、藝術及飲食文化等，「各方面都獨具特色，是美麗又有強大力量的島國」。他認為，日本與台灣一直都是最值得信賴的好朋友，期盼透過此次活動，讓日本及全世界都能更理解台灣的存在，並喜歡上台灣，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應