【藝術文化】We TAIWAN大阪開幕 長達3週展演台灣多元文化

《狩siù》拚場feat.電氣神將，展現強韌的萬變氣場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部策畫赴日舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，為期3週的馬拉松式大型展演活動，昨（2）日正式啟動，位於梅田的VS.展覽空間，一大早就湧現排隊人潮，搶購吉祥物「a-We」的周邊文創商品；開幕之夜於晚間7點登場，文化部政次王時思代表台灣歡迎出席晚會的所有貴賓，包括駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、2025日本國際博覽會協會海外宣傳部長吉村佐知子，以及日本政界、僑界、文化界等，超過150人與會。

開幕首日由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣。（記者凌美雪攝）

由民間發起募資進行的宣傳，加上文化部與文總一波波的新聞曝光奏效，超人氣吉祥物a-We系列周邊商品在建築大師安藤忠雄設計的展演館VS.登場販售，尚未開館就見大批民眾提前排隊，開店瞬間湧入搶購潮。VS.場館販售的周邊商品，包含a-We娃娃吊飾、徽章、襪子、聯名手機殼、玻璃扭蛋、貼紙，以及日本會場限定的漁夫帽，全數由台灣設計、台灣製造，根據文總統計，扭蛋在短短10分鐘內就售出百顆，與半小時內銷售破百的a-We娃娃吊飾，列銷售之冠。

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開幕演出，台、日漫才合作。（記者凌美雪攝）

表演活動由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣，緊接著《狩siù》拚場feat.電氣神將，展現最台萬變氣場；另一邊則在VS.空間，由台灣漫才組合「達康.come」與旅居台灣超過10年的日本漫才團體「漫才少爺」，為晚會揭開序幕，大玩華語、日語的雙語諧音梗，逗得現場觀眾開懷大笑。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」開幕之夜合影，左起台灣駐大阪辦事處處長洪英傑、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部政次王時思、駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、日本世博海外宣傳部長吉村佐知子、右5為文化總會秘書長李厚慶。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠特別透過影片表達感謝，他說，這場文化盛宴籌備了非常久，過程中充分感受到台日之間的友情與善意，手牽著手，一起在世博之城搭建展現台灣文化的舞台，這份溫暖善意，「已經穿過海洋直達台灣人民的心裡」。李遠說，「We TAIWAN」端出最傳統、最新科技、最有創意的台灣文化內容，小小的台灣就像可愛的a-We，很能包容、接受豐富多元的文化。李遠還以台灣最富人情味的說法，「樓上揪樓下、厝邊揪隔壁」，邀請日本及全世界「一起來We TAIWAN找我們玩」。

文化部政次王時思表示，台灣是以科技聞名的島嶼，今天我們更希望來示範台灣如何將科技運用在文化的展現上，所以我們在不同的場館、不同地方的每一場表演，後面都有一道科技的軸線。但我們想說的是，科技再絢爛，它的目的仍然是為了留住人類那些不會改變的存在，比如那些瞬間就是永恆的藝術，希望能帶大家更認識多元的台灣。

日本台灣交流協會會長隅修三表示，「We TAIWAN」是他6月就任後的第1次公務行程，看見台灣最頂尖及具代表性的藝術家與創作者，全方面展現台灣獨特的文化及一流的科技，相信將是日本人更深刻了解台灣的絕佳機會。台日共同擁有民主、自由及法治的價值觀，且有密切的經濟與人員交流，不僅是極為重要的合作夥伴，也是重要的朋友。

日華議員懇談會會長古屋圭司也透過影片表示，台灣的歷史、自然、藝術及飲食文化等，「各方面都獨具特色，是美麗又有強大力量的島國」。他認為，日本與台灣一直都是最值得信賴的好朋友，期盼透過此次活動，讓日本及全世界都能更理解台灣的存在，並喜歡上台灣，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

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