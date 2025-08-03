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【藝術文化】雲門舞集戶外公演30週年 毛月亮共創全民大舞池

2025/08/03 05:30

《毛月亮》舞者肢體語言狂放，充滿爆發力。（記者董柏廷攝）《毛月亮》舞者肢體語言狂放，充滿爆發力。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國泰長期支持的「雲門舞集戶外公演」計畫，今年迎來第30週年。雲門舞集昨（2）日晚間在台北國家兩廳院藝文廣場登場，帶來藝術總監鄭宗龍備受國際讚譽的舞作《毛月亮》，並與知名音樂人林強、新媒體藝術創作團隊超維度（Dimension Plus）跨界合作，將現場化為融合舞蹈、音樂與電子視覺的「全民大舞池」。

雲門舞集昨晚舉辦戶外公演《毛月亮》，傍晚起，觀眾陸續在廣場佔位，延伸至階梯與廣場四周。（記者董柏廷攝）雲門舞集昨晚舉辦戶外公演《毛月亮》，傍晚起，觀眾陸續在廣場佔位，延伸至階梯與廣場四周。（記者董柏廷攝）

儘管正值8月高溫，加上午間落下大雨，但傍晚雨過天晴後，已有觀眾陸續在廣場佔位，從近距離舞台區延伸至階梯與廣場四周，現場氣氛隨著夕陽漸沉而升溫。昨晚吸引了逾3萬名觀眾專注凝視舞台，隨著夜色漸深，舞者隨舞台中央的電子影像音樂節奏舞動變換肢體動作。

林強操控著電子樂器，低沉的電子節拍與高頻的合成音交錯，為舞作注入一股時而緊繃、時而舒緩的張力。舞者們在光影之間展露流暢而有力的肢體線條，忽而爆發、忽而內斂，每一個動作在空中畫開一道道亮痕，形塑出荒誕卻引人入勝的小宇宙。觀眾區更不時隨著舞作起伏、光影變化，傳出驚嘆，也有人隨節奏微微擺動。

特別的是，今年適逢戶外演出30週年，雲門更於演後加碼，邀請林強現場演奏電子音樂，結合超維度設計的即時電子視覺影像，與雲門舞者們展開「全民大舞池」活動，並邀請現場民眾共舞。此外，「雲門舞集戶外公演」9月將繼續前往屏東、宜蘭、嘉義與新竹等地演出。

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