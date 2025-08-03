自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】股市起伏 要懂克服

2025/08/03 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

投資股票，當然是希望財富自由，但面對股市的動盪，如何避免失敗、身心保安康，更是重要的一環……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈血本無歸〉人算不如天算 謝絕再玩

文／海旻（桃園市）

投資理財對於我而言，是高難度的經濟活動，我的段數低，有多餘的閒錢，頂多就是安分地放入定存而已。但老公不一樣，他的觀點是錢不滾動利用，它就是死的，久而久之死錢會貶值，到時候白花花鈔票的利用價值因此減少，實在可惜。

於是，他很積極地研究股市動態，除了鑽研各類書籍，還仔細聆聽專家上課，勤做股市分析。他自己也說，以前當學生都沒有比這更認真，為了投資股票，他可是做足了功課。

只可惜人算不如天算，本以為萬無一失，一切應該掌握在自己手中，哪知國際局勢詭譎多變，政治人物的幾句話就可以讓股市風雲變色，而真正股票炒手的手法又高明得讓人招架不住，於是辛苦賺來的血汗錢，投入股市之後，便一路動盪起伏，剛賺了一點蠅頭小利，轉眼便殺低得血本無歸，一敗塗地！

自此以後，老公總算認清事實，自認不是投資先知，也沒太多閒錢可以揮霍，所以決定淡出股市，謝絕再玩啦！

〈保守為要〉控管風險 才能心身安泰

文／陳亮橘（高雄市）

我個性保守膽小，理財都是以價格不太波動，又穩穩配息為原則。朋友那種鎖定個股all in或舉槓桿融資融券，我沒能力做，心情也不太會被股市影響。

專家早就預期114年全球股市已超漲，來到估值高點，要居安思危，但4月7日這種大崩盤還真歷史灰犀牛。從4月2日美股連續三天恐慌殺盤，大家心想台股也不妙，只是放連假，果不其然從4月7日也開始腥風血雨的大暴跌，廣大股民心情口袋如洗三溫暖。

漲跌都是錢啊，朋友身家幾乎都在市場，面對4月股災，白天拉肚子跑廁所，晚上憂心忡忡都沒法睡覺，時不時得跑身心科拿藥。看他這樣，已經偏離了理財終極目標，是想要過上高品質人生。就算可以一夜致富，我也不想承擔這種風險。

媒體都報導富人這次也是資產大縮水，好像這樣可以羊群效應，安慰到普羅大眾。但有錢人口袋跟你我差很多，股災來了，他們PARTY照開、舞照跳，完全不影響日常，但我們升斗小民投資不控管風險，是會把人生搞砸的，不可不慎啊！

〈見好就收〉不懂不買 有賺就好

文／阿凡達（台北市）

20多年前，甫踏出校門成為社會新鮮人，老爸就教我要把閒錢投入股市，創造被動收入。

起初，我沒有什麼時間去研究股票，乾脆都讓老爸全權處理，後來有一天心血來潮，我看了一下投資績效，雖然有賺錢，但沒有我想像得多。發現老爸偏愛傳產股與金融股，問他為何不買電子股？老爸說：「不懂的產業，不要亂買。」那時年輕氣盛的我偏不聽他的建言，跟風買了幾檔電子股，結果下場悽慘無比。

很早就投入股市的老爸，從不奉行無腦存股的長期投資策略。「短線波段操作」才是他的投資心法，只要獲利10～15%，他一定會立刻賣掉。

我過去都認為他這種急性子，很難致富，但老爸非常不以為然，因為他認為任何有前景的公司，你只要沒有獲利了結，帳面上的盈餘都是紙上富貴。在他的觀念裡：你永遠不會知道明天會發生什麼事。遵守自己的買賣紀律就好。

還好老爸有先見之明，我後來也受其影響，不奢求賺個大波段，也因此順利逃過4月的股災劫難！

〈痛定思痛〉相信自己 不再短線進出

文／余易年（嘉義市）

3月底，透過換股，好不容易才將預備做為退休金的股市帳戶，由負值轉為正值，但4月伊始，美國總統川普冷不防地啟動貿易戰，造成全球股市大崩跌。

清明連假過後，台灣股市跟隨國際走勢，在短短幾日內蒸發了數千點，我的股市帳戶更是慘不忍睹，頓時令我陷入愁雲慘霧，覺得自己與退休已形同陌路。

不過，這個危機迫使我痛定思痛，好好檢視了自己過往的投資策略，並且有兩個重大的發現。其一就是自己的選股眼光其實不差，過去幾年曾經買過的好幾檔股票，如今都已翻漲十幾倍；其二便是自己嚴重缺乏耐性，看到別人買的股票在漲，唯獨自己的選股不漲反跌，便選擇短線進出，造成自己一直炒短線，無法真正從中獲利，否則自己早已財富自由。

有了這兩個重大發現，我決定要信賴自己選股的眼光，即便目前手頭上的持票呈現虧損，也要以時間換取空間，不再短線進出，強迫自己多點耐性，讓自己與退休不要再處於平行空間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應