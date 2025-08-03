【家庭plus．徵文大拼盤】股市起伏 要懂克服

圖／rabbit44

投資股票，當然是希望財富自由，但面對股市的動盪，如何避免失敗、身心保安康，更是重要的一環……

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〈血本無歸〉人算不如天算 謝絕再玩

文／海旻（桃園市）

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投資理財對於我而言，是高難度的經濟活動，我的段數低，有多餘的閒錢，頂多就是安分地放入定存而已。但老公不一樣，他的觀點是錢不滾動利用，它就是死的，久而久之死錢會貶值，到時候白花花鈔票的利用價值因此減少，實在可惜。

於是，他很積極地研究股市動態，除了鑽研各類書籍，還仔細聆聽專家上課，勤做股市分析。他自己也說，以前當學生都沒有比這更認真，為了投資股票，他可是做足了功課。

只可惜人算不如天算，本以為萬無一失，一切應該掌握在自己手中，哪知國際局勢詭譎多變，政治人物的幾句話就可以讓股市風雲變色，而真正股票炒手的手法又高明得讓人招架不住，於是辛苦賺來的血汗錢，投入股市之後，便一路動盪起伏，剛賺了一點蠅頭小利，轉眼便殺低得血本無歸，一敗塗地！

自此以後，老公總算認清事實，自認不是投資先知，也沒太多閒錢可以揮霍，所以決定淡出股市，謝絕再玩啦！

〈保守為要〉控管風險 才能心身安泰

文／陳亮橘（高雄市）

我個性保守膽小，理財都是以價格不太波動，又穩穩配息為原則。朋友那種鎖定個股all in或舉槓桿融資融券，我沒能力做，心情也不太會被股市影響。

專家早就預期114年全球股市已超漲，來到估值高點，要居安思危，但4月7日這種大崩盤還真歷史灰犀牛。從4月2日美股連續三天恐慌殺盤，大家心想台股也不妙，只是放連假，果不其然從4月7日也開始腥風血雨的大暴跌，廣大股民心情口袋如洗三溫暖。

漲跌都是錢啊，朋友身家幾乎都在市場，面對4月股災，白天拉肚子跑廁所，晚上憂心忡忡都沒法睡覺，時不時得跑身心科拿藥。看他這樣，已經偏離了理財終極目標，是想要過上高品質人生。就算可以一夜致富，我也不想承擔這種風險。

媒體都報導富人這次也是資產大縮水，好像這樣可以羊群效應，安慰到普羅大眾。但有錢人口袋跟你我差很多，股災來了，他們PARTY照開、舞照跳，完全不影響日常，但我們升斗小民投資不控管風險，是會把人生搞砸的，不可不慎啊！

〈見好就收〉不懂不買 有賺就好

文／阿凡達（台北市）

20多年前，甫踏出校門成為社會新鮮人，老爸就教我要把閒錢投入股市，創造被動收入。

起初，我沒有什麼時間去研究股票，乾脆都讓老爸全權處理，後來有一天心血來潮，我看了一下投資績效，雖然有賺錢，但沒有我想像得多。發現老爸偏愛傳產股與金融股，問他為何不買電子股？老爸說：「不懂的產業，不要亂買。」那時年輕氣盛的我偏不聽他的建言，跟風買了幾檔電子股，結果下場悽慘無比。

很早就投入股市的老爸，從不奉行無腦存股的長期投資策略。「短線波段操作」才是他的投資心法，只要獲利10～15%，他一定會立刻賣掉。

我過去都認為他這種急性子，很難致富，但老爸非常不以為然，因為他認為任何有前景的公司，你只要沒有獲利了結，帳面上的盈餘都是紙上富貴。在他的觀念裡：你永遠不會知道明天會發生什麼事。遵守自己的買賣紀律就好。

還好老爸有先見之明，我後來也受其影響，不奢求賺個大波段，也因此順利逃過4月的股災劫難！

〈痛定思痛〉相信自己 不再短線進出

文／余易年（嘉義市）

3月底，透過換股，好不容易才將預備做為退休金的股市帳戶，由負值轉為正值，但4月伊始，美國總統川普冷不防地啟動貿易戰，造成全球股市大崩跌。

清明連假過後，台灣股市跟隨國際走勢，在短短幾日內蒸發了數千點，我的股市帳戶更是慘不忍睹，頓時令我陷入愁雲慘霧，覺得自己與退休已形同陌路。

不過，這個危機迫使我痛定思痛，好好檢視了自己過往的投資策略，並且有兩個重大的發現。其一就是自己的選股眼光其實不差，過去幾年曾經買過的好幾檔股票，如今都已翻漲十幾倍；其二便是自己嚴重缺乏耐性，看到別人買的股票在漲，唯獨自己的選股不漲反跌，便選擇短線進出，造成自己一直炒短線，無法真正從中獲利，否則自己早已財富自由。

有了這兩個重大發現，我決定要信賴自己選股的眼光，即便目前手頭上的持票呈現虧損，也要以時間換取空間，不再短線進出，強迫自己多點耐性，讓自己與退休不要再處於平行空間。

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