【藝週末．建築行旅】大膽創新打造前衛之城─諾曼．福斯特的倫敦建築美學

沒裝玻璃，直接露出鋼骨結構的大門。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

文．攝影／高依汾

大英博物館大中庭是福斯特代表作之一。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

若說「建築是一座城市的表情」，高齡90歲的英國建築大師諾曼．福斯特（Norman Foster，1935-）就是讓倫敦改頭換面的重量級人物，他以大膽創新的想法與高科技建築風格聞名，早在1999年便獲得有「建築界諾貝爾獎」之稱的普立茲克建築獎肯定，還曾於1998、2004及2018年，3度獲得英國建築界最高榮譽象徵的「史特靈獎」（Stirling Prize），數百件專案遍及全球各國，家鄉首都倫敦也因其眾多作品，華麗變身成前衛之城。

大英博物館大中庭是歐洲最大有頂公眾廣場。（Jeffrey Milstein提供）

福斯特倫敦作品1：聖瑪莉艾克斯30號大樓

靠橫臂鋼夾與兩側各4根鋼索撐起的千禧橋。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

被英國人暱稱為「酸黃瓜」的聖瑪莉艾克斯30號大樓，流線外型猶如子彈，是倫敦金融區在千禧年後第1棟超高樓，高180公尺，故意比附近原有的42大廈低3公尺，以減少輿論壓力。

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千禧橋跨距超長卻僅靠下方兩座Y形橋墩支撐。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

身為倫敦首座綠建築高樓，以連續三角形的外觀形成「斜角式鋼骨結構」，深具美感且較傳統結構省20%鋼材、14個月內便快速完成外牆架設。這些巨型三角形玻璃帷幕每片有2層樓高，採用雙層玻璃，外層塗上高效能灰色塗層以排除多餘陽光，雙層間設有電動百葉窗，可以1/3、2/3或水平角度開啟，允許50%光線進入，同時消除85%熱氣。

市政廳內部有條500公尺長的螺旋形人行通道。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

為將新鮮空氣及日光送進大樓內部，福斯特還設計「螺旋狀天井」，每層樓板的天井都以順時鐘方向旋轉5度，每6層樓為1個封閉區間，避免火災時造成熱氣和煙霧擴散的煙囪效應，達到消防安全。天井使大樓可有效利用自然光與通風，在智慧建築管理系統調節下，外部溫度在12～25度時引入自然風，不需使用暖氣或冷氣；超過26度時，空調啟動；超過28度時，會將窗戶關上，完全依賴冷氣；冬天外部溫度在5～12度時，保持自然通風加上部分暖氣；5度以下會密閉建築提供暖氣。此運作方式讓每年40%時間光靠自然通風即可，節省下50%能源。

市政廳屬於新未來主義建築風格。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

大樓基地空間有限，頂部與底部設計成錐型，好處是能挪出額外空間給1樓戶外民眾使用、建築物本身看起來不會太笨重、低樓層亦享有光照、且能讓更多光線照射至廣場。圓形外觀利於吸收自然光與空氣，在空氣力學作用下，有效降低「風切效應」對行人及自行車的影響。為了讓所有大樓內上班的員工都能欣賞到外部風景，並解決圓形樓面內裝不易的困擾，福斯特設計出有如6片方形花瓣的辦公區域，將中央核心部分留給電梯、廁所等公共設施。

玻璃空間內放置記載為國捐軀的警察姓名。

跳脫傳統窠臼的流線外型、對角線支撐結構的堅固設計，使大樓能擁有無柱地板空間與全玻璃立面，建築內充滿光線和開闊視野。大樓於2003年獲頒安波利斯摩天大樓（Emporis Skyscraper Award）金獎（同獎項在2004年由台北101獲得），2004年也獲得英國建築界卓越成就獎「史特靈獎」。

國家警察紀念碑由玻璃柱與花崗石板屋組成。

福斯特倫敦作品2：大英博物館大中庭改造

子彈大樓榮獲英國史特靈獎。（Nigel Young / Foster + Partners提供）

大英博物館與法國羅浮宮、紐約大都會博物館，並列全球最受歡迎的3大博物館。1753年成立，1852年遷入現址後經過百年使用，無論在館藏量及訪客量上都有巨幅增長，於是館方希望能重新利用博物館的大中庭區域：移除遮蔽空間、重整舊空間、創造新空間。福斯特的設計案，就在超過130個競爭對手中脫穎而出。

占地將近2500坪的大中庭原本是一座花園，1857年在中央增建的圓形閱覽室，於1997年遷至尤斯頓路上新家。福斯特改良原本混亂動線，將中庭重新定位為新的集散點，不但能由此通往所有展廳，還提供各種旅客所需之服務，如：諮詢櫃台、紀念品店、咖啡店。在改造過程中，福斯特新增地下室的教育中心及3個展覽空間：1樓正後方「生與死」主題展區、後方地下室的非洲展區和中央樓上的特展室。

大中庭的外圍是四方形，東西向有72公尺寬、南北向為96公尺長，內側的圓形閱覽室並非處在正中央，而是稍往北偏移5公尺，閱覽室和庭院立面之間有不規則間隙，福斯特採用幾何形狀的玻璃與鋼構來設計新屋頂，離地最高處有23.6公尺。他以獨特的曲線造型由內向外擴散，屋頂使用3312片玻璃，每一片的尺寸皆不相同，僅30%的透明度，可引入自然天光，亦能隔絕部分熱氣。

大中庭完工後被喻為「歐洲最大有頂公眾廣場」，新科技建材與原有的古典建築優雅融合，改造後的大英博物館增加40%使用空間，遊客動線亦更加流暢。

福斯特倫敦作品3：千禧橋

千禧橋是倫敦泰晤士河上唯一的人行步橋，也是1894年塔橋完工後，百年來唯一新蓋的橋梁，不僅方便遊客由北岸的聖保羅大教堂一路玩到南岸的泰德現代美術館，也帶動以往發展較慢的南華克（Southwark）地區繁榮起來。

由福斯特與已故雕塑家安東尼．卡洛（Anthony Caro，1924-2013）及奧雅納工程顧問公司合作設計的千禧橋，為符合「既漂亮又低調──絕對不能擋住聖保羅大教堂的視線」要求，便將一般吊橋上方垂懸的纜線移至下方，並把橋身高度做得特別淺薄。總長超過320公尺的跨距，僅靠下方兩座Y形橋墩及兩側每8公尺安置一個橫臂鋼夾，來撐起4公尺寬、每側帶有4根鋼索的橋面，鋼索大部分存在於視線下方，即便延伸至最高處，也沒超過橋面上方2.3公尺。如此獨特設計，讓行人在通過橋面時，不會被垂直的柱子或纜繩干擾，能好好欣賞兩旁河岸風光，拍照時畫面也不會出現格狀切割。

白天，千禧橋彷彿細長的鋼絲帶悄然融入背景，夜晚打光後，又出色地猶如一把光之刃。前所未見的設計，吸引大批人潮前往朝聖，甫開通就因人流量過高，產生晃動而關閉。研究後發現：大量民眾同時邁步引起橋梁振動，民眾因振動而努力想維持平衡，卻造成更劇烈晃動。設計小組遂於橋面兩側、橫臂鋼夾的V形支架末端，每16公尺安裝1組液壓裝置阻尼器，總共37個，用來控制水平晃動；此外，還加裝52個調諧質量阻尼器，成對使用在每個橫臂上，用以控制垂直晃動。這次出現的意外狀況，也讓往後的橋梁建築法規因而修改。

福斯特倫敦作品4：前倫敦市政廳

位於泰晤士河南岸、倫敦塔橋旁的前倫敦市政廳，於2002至2021年間做為大倫敦政府總部（目前市政廳已遷往格林威治對岸的皇家維多利亞碼頭），曾是倫敦市長辦公室及倫敦議會所在地。

新未來主義建築風格的市政廳，外形看起來有點圓又不太圓，被認為像是星際大戰中黑武士的頭盔，或是某種變形球體。獨特設計源自福斯特希望盡量減少直接暴露在陽光下的表面積，實現最佳的能源使用效能。他分析全年的陽光照射模式，得到建築物表面的熱照射圖，再參考此圖設計遮陽裝置。雖然建築物本身並沒有特別區分正面或背面，但若以面對泰晤士河的北邊算正面的話，市政廳的外觀其實略朝後方，也就是南邊傾斜，樓板呈現內縮設計，一年中的大部分時間，建築物並不需要靠暖氣加熱，同時還能創造陰涼又自然通風的辦公室空間；加上使用地下水做為冷卻系統，無需增加額外冷卻裝置等設計，整棟樓在能源消耗量上僅一般辦公大樓的1/4。

樓高45公尺，包括地上10層及地下2層，內部有1條500公尺長的螺旋形人行通道，迴旋貫穿整個10層樓空間，與紐約的古根漢美術館有異曲同工之妙。頂層是展覽與會議空間，另外有1個寬闊的觀景台，被稱為「倫敦客廳」，民眾可在此眺望泰晤士河美景。螺旋樓梯底部的會議室朝向倫敦塔方向，共有250個座位，呈圓形排列，從河邊或戶外廣場即可看到，玻璃外牆設計象徵民主程序決策的透明度。

福斯特倫敦作品5：國家警察紀念碑

國家警察紀念碑位於聖詹姆斯公園靠近特拉法加廣場的轉角上，通往白金漢宮的林蔭大道旁。福斯特採用低調沉穩的黑色花崗石板設計，在正面玻璃空間上方有倫敦大都會警察的徽章，玻璃空間內則放置1本簿子，上面列有在執勤過程中，為國捐軀的英國警察姓名，這本簿子每兩週會翻動1次，讓每位人民保母的名字皆能得到注目。

福斯特在石板屋旁邊的小水池中，另外矗立1根浮法玻璃堆疊而成的長方體玻璃柱。這種以二氧化矽製成的高清晰度玻璃含鐵量低、可去除玻璃中泛綠色現象，比一般玻璃更清透，夜晚時，底座上的藍色過濾光纖電纜點亮後，會形成一股柔和的藍色光芒。水池中的玻璃柱與3面幾乎完全被綠色植物覆蓋的黑色花崗石板屋，提供一個適合參觀者靜心沉思的悼念場域。

諾曼．福斯特小檔案

1935年出生於英國曼徹斯特，1961年曼徹斯特大學建築學院畢業，取得獎學金至美國耶魯大學進修，1962年取得碩士學位。1967年成立事務所，1999年獲得「普立茲克建築獎」，亦曾3度獲得英國建築界卓越成就象徵的「史特靈獎」。

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