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第7屆壯圍生活節登場 飛魚、 陳依慧駐地創作地景藝術

2025/08/04 05:30

第7屆壯圍生活節登場 飛魚、 陳依慧駐地創作地景藝術飛魚．瑪德諾．米斯卡作品〈千變萬畫〉，鋼筋、鋼筋混泥土，2.5 X 3公尺。2025。
（壯圍生活節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府、壯圍鄉公所共同主辦的第7屆「2025壯圍生活節」，即日起至8月31日於壯圍沙丘生態園區登場。本屆活動以「阡陌縱橫沙海間」為主題，邀請兩位藝術家飛魚．瑪德諾．米斯卡與陳依慧進行駐地創作，透過藝術轉譯壯圍的田園與海岸風貌，打造具在地精神的藝術場域。

陳依慧作品〈沙丘捉迷藏〉，竹子、鐵、鐵絲、釘子，15.8X9.5X2.3公尺。2025。（壯圍生活節提供）陳依慧作品〈沙丘捉迷藏〉，竹子、鐵、鐵絲、釘子，15.8X9.5X2.3公尺。2025。（壯圍生活節提供）

達悟族藝術家飛魚．瑪德諾．米斯卡來自台東蘭嶼東清部落，自幼在傳統文化薰陶下成長，擅長以複合媒材進行戶外創作。他的創作深受海洋、農耕與部落生活影響，本次在壯圍沙丘生態園區的作品延續其文化記憶，呈現與自然共存的生命感知。飛魚．瑪德諾．米斯卡從蘭嶼遷居東海岸至今已二十餘年，長期投入藝術創作與文化推廣，作品風格樸實、充滿自然力量。

另一位參與藝術家陳依慧，則擅長以竹編、落葉、枯枝等自然素材創作大型地景裝置，並具備電影與MV美術背景，曾參與《第九分局》、《售命》及薛之謙〈木偶人〉等視覺製作，此外，她也曾於誠品敦南與草山行館舉辦個展，並以「100張椅子」系列展覽獲得注目。此次駐地創作，陳依慧以自然地貌為基礎，融合工藝與環境對話的語彙，在沙丘地景中建構富有時間感與細節的作品。

兩位藝術家於6月28日完成各自作品，作品現已開放民眾參觀，並將與歷屆地景藝術一同展出至2026年2月28日。作品不僅呼應「阡陌縱橫沙海間」主題，也體現壯圍在地文化與地理樣貌的共生關係，為觀眾提供從藝術切入地方認識的機會。

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