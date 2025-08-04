台灣豫劇團9月「唱秋」公演 3齣經典「豫見青主角」

台灣豫劇團2025年「唱秋」公演《戰馬超》由劉冠廷（左）飾演馬超、邱昭源（右）飾演張飛。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣豫劇團將於9月13日至14日在高雄中山堂劇場推出2025年「唱秋—豫見青主角」公演。本次演出以文武兼備的經典劇目，呈現扎實的戲曲功底與舞台表現力，精選《花園贈金》、《戰馬超》、《八仙過海》等3齣劇，帶領觀眾穿梭愛情故事、三國戰場與東方神話世界，感受戲曲劇場多元風貌。

台灣豫劇團表示，3齣劇分別展現了「智、力、神通」的不同層面，從愛情智慧到沙場豪情，再到仙界奇想，完整呈現劇團在文戲、武戲與特技上的表演實力。今年公演由團內多位資深藝術家共同打造，包括國家文藝獎得主王海玲、高雄文藝獎得主殷青群、傳藝金曲獎雙金得主周以謙，既致敬經典劇目，也延續戲曲藝術的薪傳使命。

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《花園贈金》以古代愛情為題，講述封建門第森嚴下的追愛故事。劇中融合豫劇特有的花語唱段與近似饒舌的快板節奏，讓傳統戲曲語言別具新意。

改編自《三國演義》的《戰馬超》則將觀眾帶入沙場對決，聚焦張飛與馬超在葭萌關的經典戰役，武打場面緊湊連貫，演員需在「紮靠對打」與「卸靠短打」之間切換，挑戰體力與默契。

《八仙過海》則以瑤池蟠桃宴為起點，展開跨越仙妖兩界的冒險。八仙在宴後各持法寶渡海，不料引來東海修煉千年的金鰲覬覦，韓湘子的花籃被奪，引發一場法寶齊出的對決。全劇融合武打、特技與神話元素，場面熱鬧如仙界運動會。

2025年「唱秋—豫見青主角」公演將於9月13日至14日在登場。詳詢OPENTIX。

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