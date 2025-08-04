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【自由副刊】 鴻鴻／與香港朋友談大罷免
◎鴻鴻
◎鴻鴻
．
很抱歉，我們這小小的多山的國家
一樣會有颱風
而且每到颱風
我家的排水口就會倒灌
把廚房淹沒
那很正常，只是因為鄰居的水管堵了
即使你願意出錢
他也不修
．
昨天還笑
有人窮得只剩下錢
今天我們就窮得
只剩民主
但我們別無選擇
那些拿了更多選票的人
進你家翻箱倒櫃
你也不能報警
警鈴會擾人清夢
何況闖進你家的人
早已先把警車的油偷光
．
說到雨傘
我們曾經是最大生產國
後來變成了我們強大的鄰國
當我們也需要雨傘時
到底拿的是哪裡的傘
我有點困惑
．
颱風會來
躲到哪裡
雨也總是會把傘穿透
我很抱歉
我只能期待手中這把破傘
可以為你撐久一點
鄰居的廚房也淪陷時
願意修理水管
家裡的小偷
願意跟我們一起看Netflix的《正義守護者》
在每一條中正路上迷路的警察
會騎著腳踏車
終於來到
畢竟，總有一天
新的選票會印好
我願意，是的，我願意
再投一票
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