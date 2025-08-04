自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鴻鴻／與香港朋友談大罷免

2025/08/04 05:30

◎鴻鴻◎鴻鴻

◎鴻鴻

很抱歉，我們這小小的多山的國家

一樣會有颱風

而且每到颱風

我家的排水口就會倒灌

把廚房淹沒

那很正常，只是因為鄰居的水管堵了

即使你願意出錢

他也不修

昨天還笑

有人窮得只剩下錢

今天我們就窮得

只剩民主

但我們別無選擇

那些拿了更多選票的人

進你家翻箱倒櫃

你也不能報警

警鈴會擾人清夢

何況闖進你家的人

早已先把警車的油偷光

說到雨傘

我們曾經是最大生產國

後來變成了我們強大的鄰國

當我們也需要雨傘時

到底拿的是哪裡的傘

我有點困惑

颱風會來

躲到哪裡

雨也總是會把傘穿透

我很抱歉

我只能期待手中這把破傘

可以為你撐久一點

鄰居的廚房也淪陷時

願意修理水管

家裡的小偷

願意跟我們一起看Netflix的《正義守護者》

在每一條中正路上迷路的警察

會騎著腳踏車

終於來到

畢竟，總有一天

新的選票會印好

我願意，是的，我願意

再投一票

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應