【自由副刊】 鴻鴻／與香港朋友談大罷免

◎鴻鴻

◎鴻鴻

．

很抱歉，我們這小小的多山的國家

一樣會有颱風

而且每到颱風

我家的排水口就會倒灌

把廚房淹沒

那很正常，只是因為鄰居的水管堵了

即使你願意出錢

他也不修

．

昨天還笑

有人窮得只剩下錢

今天我們就窮得

只剩民主

但我們別無選擇

那些拿了更多選票的人

進你家翻箱倒櫃

你也不能報警

警鈴會擾人清夢

何況闖進你家的人

早已先把警車的油偷光

．

說到雨傘

我們曾經是最大生產國

後來變成了我們強大的鄰國

當我們也需要雨傘時

到底拿的是哪裡的傘

我有點困惑

．

颱風會來

躲到哪裡

雨也總是會把傘穿透

我很抱歉

我只能期待手中這把破傘

可以為你撐久一點

鄰居的廚房也淪陷時

願意修理水管

家裡的小偷

願意跟我們一起看Netflix的《正義守護者》

在每一條中正路上迷路的警察

會騎著腳踏車

終於來到

畢竟，總有一天

新的選票會印好

我願意，是的，我願意

再投一票

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法