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【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／心裡有鬼

2025/08/04 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

那時候，我極度渴望對任何一個相遇的友人說：「那裡有鬼。而且，我住在那裡好一段時間了。你必定知道如何跟鬼共處，即使你不一定有碰到過鬼。這種事只要想一下就會猜到，共處的守則就是，你知道它們在那裡，它們無處不在，可是你必須假裝不知道，就算確定了也要繼續若無其事地過活。」

我始終沒有說出，因為喉嚨被浸在一片沼澤之中。我無法看到自己的咽喉，正如鬼魂從不在我的眼前現身。我只能感知它，一如我無時無刻承接身體藉著痛楚和不適對我的各種傾訴。

直至喉間那致命的大水退卻了一半，我才能發出聲音，對某些良善且不會輕易質疑他人的友人說：「那裡有鬼。」就像節日裡的燈謎遊戲那樣，我提供了謎團的蓋子，期待他們揭開那一直被埋藏的內容。有人跟我分享被鬼壓床的體驗，有人告訴我那裡有幾個透明的家庭，也有人神祕兮兮地說：「所以到了晚上，我就不再待在那裡。」

有時，即使把黑暗帶到陽光下，黑暗也不會消散，但一直背負黑暗的人會感到短暫的暖意。每個人都有藏在心裡角落的鬼，無論如何繪形繪聲地傳達那鬼帶來的震撼，一個人永遠無法為另一個人驅魔。人只能獨自面對自己無意中豢養的鬼魂。白晝之後就是夜晚，四周回復漆黑。當眼睛適應了那片黑，又能漸漸看清事物的輪廓，於是，我還是沒法順利入睡。

打從童年時期開始，我就是個常常難以入寐的人。那時家家戶戶皆敞開大門，只關鐵閘，為了通風的緣故。炎熱的夜裡，走廊的燈光透進房子。深夜，房子的燈一旦關掉，家人全都躺在床上，鼻息漸勻，外面就有熟悉的窸窣和腳步聲，不斷徘徊，穿過鐵閘，又回到房子。在日間，我獨處的時間太多，以致已能明白一個人的困境是無盡且深遠的，即使高聲呼救，他人也無從救援。我不懼怕，因恐懼無用。而且它們除了不喜睡覺，也不會帶來其他干擾。

某個春天，跟我同睡一床的母親，每天睡醒時都更絕望。她告訴我們，它們之中的其中一個，總是在夜裡趁她好夢正酣時，坐在床沿不斷大力捏她的小腿，要她醒來，如此重複多次。「白天上班，還要加班，我已很累，必須睡飽才有力氣繼續工作，它們可不可以不要再這樣整我？」母親暴怒地說。我們沒有一個人能接住她或她的話。如果當時我是個成人，或許能安慰她工作的辛勞和壓力。可是那時我們都是敏銳又脆弱的小孩，難免看穿她所說的其實是：「這生活的擔子我快要撐不住，如果可以的話真想丟棄你們。」從那時開始，我就理解了家的邏輯，就是每個人都可以高喊自己的鬼，可是沒有人有能力撫平以鬼來掩藏的傷。我們不敢去察看母親夜裡被鬼虐待過的小腿，以致多年來我總是記得那些大大小小的瘀青，因為我從沒有親眼目睹過。

在陌生旅館的床上，想到童年遇到的，以至生命裡好幾個轉折期，所偶遇的「鬼」，原來都像一道簾幕，或髒亂儲物室的一扇門，遮擋了背後不想被直面的事物。「我有心理準備要揭開眼前的這個鬼，去看鬼所包覆著的是什麼嗎？」我問自己。

再等一下，再等一個夜，或，天亮了再說。懷著這樣的念頭，便不覺睡了過去。

醒來時已是白天，喉嚨那持續多天的浪，終於退去。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

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