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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張馨潔／來個金包

2025/08/04 05:30

◎張馨潔◎張馨潔

◎張馨潔

察覺感冒要來的時候，牠還遠在路的另一端，一隻馴良聰敏的邊境牧羊犬，嗅聞著來人背袋裡虛弱的氣息。

我放棄三秒後的綠燈，繞進一旁的巷弄小跑回家，隨著急切的腳步思考著這幾天在大眾運輸裡拔下口罩的各個時機，車廂每個人都可能參與這次接力。在辦公桌前將待辦的文件簽上名字放回回郵，胸腔有狗毛在搔撓，講義印出、裁切，釘上釘書針。我打開行事曆，查看明天與後天各在追趕些什麼，計算有多少時間可以生這一場病，同時向喉管投下第一包感冒藥，我們叫它金包，快感冒會說去吃金包。

胸腔裝有定位器，牠正在嗅聞著對街牆邊的那株樹苗，探查停車場的貓道，我發出咳嗽聲便彷彿召喚，那再來一顆喉糖。我飄出家門，感覺身體像被空中的操偶師架著，驅動膝關節到郵局存款，到超商繳費，用意志支撐著自己至超市買幾把綠蔥蔥的菜葉。湖中女神說所以你掉的是金包銀包還是柏金包？麻煩現在先不要鬧我，拍拍胸膛告訴自己，我可是那個自己騎車去打針，在路旁吐了兩次也能完成任務的傢伙。

牧羊犬在對街揚頭視我如久別重逢，我們一人一狗走回家像《永遠的一天》的電影海報，扭開水龍頭為自己洗髮洗身，髮絲只及吹乾沒有力氣慕斯烘鬈。將水與藥放邊桌，我張開雙手牠撲入我的懷裡，用溼潤的鼻子嗅聞我的髮際，我們聽著雨聲睡一場長覺。●

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