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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．世代交流5-1─溝通第一步】7秒鐘 聽聽孩子怎麼說

2025/08/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

編按：很多家長面對親子間的溝通，常常會卡關。家庭版今起連續推出〈世代交流〉專題，先由專家、家長、老師從不同的角度，讓爸媽更輕易地跟孩子展開talkshow，後續也將有讀者交流，分享對孩子行為的觀察。敬請鎖定閱讀……

文／張雅淳

小米是個15歲的國中生，媽媽帶小米前來諮商，談話議題勾選了「親子溝通」……

很多時候，父母都認為自己是最了解孩子的人，國中前的孩子總是嘰哩呱啦地說個不停，但是隨著孩子慢慢成長，進入國、高中階段，父母會覺得愈來愈不了解孩子的世界，把進入青春期的孩子不說話、不回應與遠距離，認為孩子進入了「叛逆期」。

不是叛逆，是進入自我認同發展

心理學上所看見的青春期孩子，不是叛逆，而是進入了「自我認同」的發展階段。「叛逆」其實是父母的話語，認為孩子不再聽自己的話，所以是叛逆；「自我認同」是孩子的話語，因為孩子很認真思考「我是誰，我也有自己的想法，父母的想法不一定適用於我。」

心理師：「媽媽，我知道妳很想要讓小米知道怎麼做。但是，我們現在來想想如何讓你們的關係更好。如果可以讓分數都進步1分，妳覺得可以怎麼做？」

米媽：「我會每天晚上花更多時間跟他聊天呀！」心理師：「嗯嗯～媽媽，那我們來聽聽小米的想法。小米，如果可以讓3分進步到4分，你希望有什麼改變？」

小米：「我希望媽媽可以聽我說話，聽聽我的想法，而不是我講了3句話就被打斷，然後聽媽媽講30分鐘。」

進入自我認同發展階段的孩子，開始有更多獨立性想法。隨著小米長大，發展自我認同，小米可能開始思考米媽的方法是否適用於自己。

此時，米媽可以微調自己的對話方式，從原本的關心之中，加入一些調味料，不再只是急著跟小米說自己的想法，可以加入兩個調劑方式進入孩子的青春世界。

1.理解先於建議：正如同小米所說，溝通不是只有聽大人說話；通常我們會擔憂孩子受到傷害，所以急於給孩子建議，但建議卻會陷入都是大人在說話，而孩子在聽。

青春期的溝通方式，父母可以先聆聽孩子的話語，根據心理學研究，好的聆聽是聽對方說話7秒鐘，所以父母可以嘗試「聽孩子說話7秒」，就可以聽到孩子內心深處的聲音唷！

2.給予有限的選擇：如果聆聽完，父母想要給予建議，可以提供有限的選擇。青春期的孩子需要較高的自主權，然而父母對於孩子的決定會有較多的擔憂，擔心孩子走冤枉路。

青春期的孩子不是給予「是非題」，且急著要孩子順著我們的方法執行，建議父母可以嘗試給予孩子「選擇題」，有限的選擇是可以提供孩子穩健的選項及方向，同時也讓孩子擁有自主權，並學習為自己的選擇負責，所以父母可以「提供孩子3個選項，並分析利弊得失」，但是最後的決定權交給孩子做決定！

隨著孩子慢慢長大，父母不需要再像過去一樣緊緊握住孩子的手，而是透過「7秒聆聽」與「有限的選擇題」，牽著孩子的手慢慢往前走。（作者為芙樂奇心理諮商所所長）

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