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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．世代交流5-2─紛爭解決術】畫情緒 不說話也行

2025/08/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃冠凱

我一進屋，小六的哥哥與小三的弟弟兩人便搶著說：「爸，我們功課寫完了，可以玩《蛋仔派對》了嗎？」說完便自動各就各位，他們進入遊戲房間，一人一角、歡笑競賽。

做為醫療資訊工作者，我熟知數位遊戲的吸引力，也清楚其對手眼協調與策略思維的鍛鍊價值。然而身為父親，我更深刻感受到另一種難以言說的距離，兄弟倆雖坐在彼此身旁，卻彷彿各自沉溺於一個小宇宙，語言漸少、互動漸少，甚至情緒也開始透過分數與勝負來表達。

一言不合 情緒暴衝

某天傍晚，平板前爆發一場爭執。「你故意推我下去的對不對！」弟弟氣得大叫，眼眶泛紅。哥哥一臉不耐：「那是比賽，遊戲規則就是這樣！又不是我真的推你，不要這麼幼稚好不好！」

這不僅是一場遊戲爭吵，更像是一個警訊：孩子正把情緒寄託在一個無法承載情感的平台上。輸了遊戲，不只是輸了分數，而是輸了兄弟之間的信任感。

晚餐後，我把彩色筆與畫紙放到茶几上，跟他們說：「今天不說話，畫下你剛剛的感覺，好嗎？」弟弟默默拿起筆，畫了一個小小的自己站在邊緣，旁邊是一個巨大的蛋仔，一腳把他踢飛。他低聲說：「那個就是哥哥。」

哥哥看了一眼，皺眉，他畫了一場比賽，他站在終點線附近回頭看，身後的隊友掉進深谷。他說：「我其實知道他掉下去了，可是也不知道怎麼幫，只好先衝到終點。」

那一夜，我沒多說什麼，僅僅把這兩張畫收進了一個資料夾。第二天起，我們約定每週三是「無螢幕日」，改為「圖畫時間」。不為作業，不為比賽，只為說出心裡話，用畫的方式。

以畫取代語言

慢慢地，他們開始畫出更多：哥哥畫出老師給的壓力，也畫出他在學校替弟弟擋球的那一刻；弟弟畫出他覺得哥哥很厲害、又想靠近卻怕被罵的複雜心情。

有一次我問哥哥：「畫畫有什麼好玩的？」他說：「講話有時候會被打斷，可是畫畫不會。你們看完畫，就會知道我想說什麼。」

那一刻，我內心被擊中，我們太常要求孩子要好好說話，卻忘了很多情緒，本來就不是三言兩語能解釋的。而圖畫，讓他們學會用另一種方式打開心門。

我不打算完全禁止數位娛樂。科技是時代的工具，不是敵人。但我相信，唯有在家庭中騰出一塊「能被理解」的空間，孩子才會學會情緒的溝通，而不是單純的輸贏反應。（作者為醫療服務業）

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