【藝術文化】工藝巨匠陳景林巨幅藍染山水畫〈台灣母親河〉 驚艷大阪文化世博

〈台灣母親河〉（後方）與〈台灣色譜牆〉（右後方）相輝映，前方則是陳景林的徒弟也是國家工藝獎得主楊偉林的作品〈洄遊〉，從天上的雲雨到河川與潮間帶，鋪陳水系在島嶼地景中的循環過程。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕在一場綜合性的視覺展覽裡，很罕見能有一位傳統工藝師以一件新作坐鎮，在前輩畫家名作群、當代設計名家及多媒體藝術天團之外，自成一個獨立展間，且以無比的能量，讓人為之驚嘆。台灣工藝大師陳景林集結40年色彩與染織工藝研究，以超過1,000個小時的殫精竭慮與精心手作，完成一幅9公尺寬、3.5公尺高的巨幅藍染山水畫〈台灣母親河〉，在大阪文化世博成為最閃耀的「台灣光譜」。

陳景林（左）親自率團隊到大阪布展。（文化部提供）

策展人林昆穎表示，做為We TAIWAN參與2025大阪世博的核心展覽之一，「台灣光譜」特展強調台灣人擁有的包容與快速解題能力，不僅是一場展覽，也是一種來自島嶼的美學實踐方式，而自由、共創、深根與再生等特質，更是文化意志的宣告。陳景林領銜的「光織自然」，就是「台灣光譜」3大展區之一。

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〈台灣母親河〉（後方）與〈台灣色譜牆〉（右）將陳景林做為工藝巨匠40年的長途跋涉，做了深情凝望。（記者凌美雪攝）

69歲的陳景林，2020年獲登錄為「天然染色」傳統工藝保存者，更於去年獲頒國家工藝成就獎，被譽為「再現大地色彩的染織行者」。以超過40年的時間，藉著一次次試驗，找出超過2,000種色樣，這樣具科學精神的積累，在文化世博鋪陳出一整面牆的「色譜」，變成極具感性的色彩詩篇。

同展間另一面牆所展陳的，就是新作〈台灣母親河〉。陳景林說，這件作品是為故鄉所做，描繪水里鄉龍神橘到信義鄉合流坪之間的濁水溪曲流地形。他以8片高3.5公尺的布面串接成一幅寬9公尺的藍染山水，為了與「色譜」牆的繽紛多彩平衡對應，陳景林選擇藍色的基調，再於其間以極為細緻的層次展現山巒雲霧、森林、水流，除了基本的布面，還利用縫針創造肌理，而為了創造細膩的色彩層次，共動用了8個大型染色缸，一次又一次精心疊色，總計超過1,000小時的工序才完成。

1,000小時染出1條「母親之河」，每一道層染，不僅是陳景林在藝術創作上的技術突破，對照眼前另一面色譜牆，更讓觀看的人，感受到一種對土地的敬意，以及對人生長途跋涉的深情回望。作品將隨著「台灣光譜」，在大阪梅田的VS空間，展出至8月20日。

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