【藝術文化】國美館「Mr. ART的秘密檔案」 解鎖任務送限量娃包

國美館推「Mr. ART的秘密檔案」解謎活動，參加者可使用文化幣或現金報名，可獲得限量「國美藝術娃包」。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館自即日起至8月31日推出限定解謎藝術任務「Mr. ART的秘密檔案」，邀請民眾在展覽中化身偵探，挑戰6大關卡，探索館藏與空間背後的故事。參加者可使用文化幣或現金報名，並獲得限量「國美藝術娃包」為活動通行裝備，完成全部關卡即可兌換〈鹿圖〉藝術拼圖。

國美館表示，此次任務以闖關方式串聯當期展覽及館內特色空間，包括《時代印記：國美典藏常設展》、藝術圖書中心及國美館藝術商店。參與者需繳交體驗費250元（可使用文化幣或現金），即可獲得闖關卡與專屬好禮「國美藝術娃包」，內含主題造型娃包、Mr. ART 造型鑰匙圈，以及絨毛造型角色「MoMo 默默」玩偶。角色設計以藝術療癒為靈感，兼具紀念性與收藏價值。

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活動設計引導參與者攜帶娃包穿梭展區，依循線索逐一完成6道任務。每通過1關可獲得1片拼圖，集滿6片即可拼成完整的〈鹿圖〉藝術拼圖，象徵觀展旅程的成果。完成拼圖者還可享國美館藝術商店專屬優惠，單筆消費滿500元現折50元，讓藝術體驗延伸至日常生活。

此外，國美館並與藝術商店同步推出「與娃同行的展覽時光—國美館限定娃包專場」社群活動，民眾只要拍下與娃包同行的觀展照片，並上傳至指定臉書，貼文留言分享觀展心得，即可參加抽獎。獎品包含團圓雙層玻璃對杯、Mr. ART喜怒哀樂襪組、藝術口金包等。詳詢國美館官網（www.ntmofa.gov.tw）。

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