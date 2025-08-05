【藝術文化】何曉玫領軍 沉浸式VR舞作 《林投姐，妳叫什麼名字？》9月紅樓開演

《林投姐，妳叫什麼名字？》在敘事、技術與體驗設計上全面升級，邀請音樂人陳明章擔任音樂顧問，結合現場演唱與聲音設計，增添情感層次。（劉振祥攝，何曉玫ＭeimageDance提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕編舞家何曉玫領軍的何曉玫MeimageDance，將於9月6日至28日在台北西門紅樓推出全台首創沉浸式VR舞蹈作品《林投姐，妳叫什麼名字？》，以長銷定目劇形式演出。作品結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特殊化妝與現場舞蹈表演，打造多感官沉浸體驗，觀眾將從「脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚」到戴上VR頭盔，親身走入林投姐的故事情境。

本作前身為《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》，此次重返演出，在敘事、技術與體驗設計上全面升級，呈現最終進化版本《林投姐，妳叫什麼名字？》，同時，邀請音樂人陳明章擔任音樂顧問，結合現場演唱與聲音設計，增添情感層次。舞台設計與觀眾動線經優化後，觀眾將隨引路人穿越紅樓內部空間，經過布幕聽見月琴聲，見舞者於米堆中重生，最後進入環形觀演場，戴上VR裝置進入林投姐的記憶幻境。

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何曉玫表示，創作靈感來自對女性處境的思考。她認為林投姐長年被傳說與標籤纏繞，想讓她擁有記憶與情感，成為有血有肉的人。因此，作品核心不在於嚇人，而是讓觀眾在虛實交錯的敘事中，與角色和自身記憶進行對話。

演出另延伸互動體驗，包括籤詩與塔羅結合的命運裝置，觀眾可抽取與作品相關的訊息；還有專屬設計的「林投姐通寧水」，以氣味與口感呼應劇情意象，讓觀演感受延伸至味覺與嗅覺。詳詢何曉玫ＭeimageDance官方粉絲專頁。

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