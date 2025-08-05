【自由副刊】 鍾喬／讓我訴說一場遙遠的噩夢

躲藏的洞穴是埋葬血的記憶的現場。（余嘉榮攝影）

◎鍾喬

．

我只是坐下來

選擇一家媽媽在料理的餐館

沒有什麼能讓桌上的飯菜

更好地訴說一趟旅程

．

雪 差些在鋁片旁霧窗外

落下

血 在島嶼的記憶中

沉埋與乾裂

．

這一趟 我走得很遠

在島嶼的每一片海岸

我的足跡都與時間的腳蹤同在

這一趟 我走得很近

因為傷痕彷彿深深地鞭落胸坎上

在冷冽海岸的每一寸刺骨間

我在噩夢的邊緣 再次

猛然便失去瞬間的光

．

今晚 且品嘗一碗熱騰騰的魚湯

並不忘了來一瓶 哈拉山 燒酎

在海邊的路燈熄滅之前

廚師媽媽端來拿手的生鮮小菜

伊 親切的笑容

讓旅人忘卻在殺戮記憶迷宮中

踉蹌的步履

．

島嶼 在海中孤懸

像似馬鈴薯的地圖

從南到北 從東到西

每一座村莊 都殘留焚燒的焦味

每一片海岸 都堆壘殺戮的遺跡

每一處山洞 都埋藏時間的血痕

火焰，燃燒一切，卻燒不掉記憶。

死亡，在濤聲中燃燒。

■後記：整座島嶼就像一顆馬鈴薯，出土的民間調查顯示：每一座村莊都有一至五百個以上的居民，在燒殺事件中喪生。這就是濟州島白色恐怖――四三事件真相。

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