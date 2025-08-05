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【自由副刊】 鍾喬／讓我訴說一場遙遠的噩夢
躲藏的洞穴是埋葬血的記憶的現場。（余嘉榮攝影）
◎鍾喬
．
我只是坐下來
選擇一家媽媽在料理的餐館
沒有什麼能讓桌上的飯菜
更好地訴說一趟旅程
．
雪 差些在鋁片旁霧窗外
落下
血 在島嶼的記憶中
沉埋與乾裂
．
這一趟 我走得很遠
在島嶼的每一片海岸
我的足跡都與時間的腳蹤同在
這一趟 我走得很近
因為傷痕彷彿深深地鞭落胸坎上
在冷冽海岸的每一寸刺骨間
我在噩夢的邊緣 再次
猛然便失去瞬間的光
．
今晚 且品嘗一碗熱騰騰的魚湯
並不忘了來一瓶 哈拉山 燒酎
在海邊的路燈熄滅之前
廚師媽媽端來拿手的生鮮小菜
伊 親切的笑容
讓旅人忘卻在殺戮記憶迷宮中
踉蹌的步履
．
島嶼 在海中孤懸
像似馬鈴薯的地圖
從南到北 從東到西
每一座村莊 都殘留焚燒的焦味
每一片海岸 都堆壘殺戮的遺跡
每一處山洞 都埋藏時間的血痕
火焰，燃燒一切，卻燒不掉記憶。
死亡，在濤聲中燃燒。
■後記：整座島嶼就像一顆馬鈴薯，出土的民間調查顯示：每一座村莊都有一至五百個以上的居民，在燒殺事件中喪生。這就是濟州島白色恐怖――四三事件真相。
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