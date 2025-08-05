自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／給高雄市長的一封信

2025/08/05 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

市長你好，我是周書毅，一名舞蹈工作者。這是我住在高雄的第五年，將近二千個日子，上山下海，歷經疫情封鎖到解封，舞蹈從未停止，一步一步完成了三十八區巡禮，也更深入認識這座城市的不同族群、文化、氣候，以及藝術能量。很多人稱高雄為港都，各大產業集聚在高雄港，縣市合併前，海洋是高雄的象徵與中心印象；縣市合併後，北高雄的高山，連接中央山脈與玉山南端，充滿生命的壯闊。高雄為台灣第三大城市，擁有十六民族，從海洋到高山，從眷村到現代化都市到原住民部落，如何讓文化能各自發展，同時接軌當代，是最重要的任務。

記得那天，我從衛武營出發，兩個半小時，抵達那瑪夏大光教會，準備與當地民眾分享當代舞蹈與個人身體的關係，並非健康操，而是帶領大家從內而外認識自己的身體，獲得一種照顧身體的能力。上課前，每位長者先量血壓、確認近況安好。跟沿途所見的陽光落差很大，我們置身滿是冷色日光燈的室內空間，於是我把舊椅子在戶外排成圓圈，邀請大家出去走走。許多需要輪椅與輔具支撐的長者，起初拒絕了，半推半就，來到戶外，我們一起活動關節與四肢，流了些汗、心情漸漸放鬆，我請大家做一件可以釋放情緒的事，這時有人大吼大笑，也有人唱起布農族歌謠，就這樣，我們以聲音傳遞情感，在庶民生活中引領出珍而重之的藝術。這只是三十八區巡禮中的一段難忘記憶，還有許多踏訪痕跡提醒著我：舞蹈保有一種力量，能挖掘出被忽視的光芒，以及許多值得看見、聽見的聲音。

這五年，我當然沒有見過市長本人啦，跟一般民眾一樣，我是社群的追蹤者，特別是市長的YouTube，一直都有許多關於高雄文化活動的短影音。從台灣燈會到台灣設計展，從大港開唱到十六族聯合豐年祭，還有帶來龐大經濟效益的演唱會；與表演藝術相關的春天藝術節、衛武營的國際節目，此外還有高雄電影節等。可以發現，這些大型活動品質愈來愈好，當規模擴大，周邊影響也愈來愈大。但若深入探看，會發現南部人才流失問題，仍是需要關注的。在擁抱大型製作時，從發想到執行，除了議題本身，是不是也能從人才發展角度、教育和產業的連結去思考，這些活動的內在核心，究竟是帶來持續的光芒，或僅是一瞬而逝的熱鬧與歡愉？

做為一個選擇住在南方的獨立藝術工作者與文化觀察者，我思索：南部經驗是什麼？為何這麼少藝術文化工作者願意移居來此？這些大型活動有多少比例是給南方在地表演團隊參與？策畫活動者，對這裡差異極大的文化有多深入的了解？或只是一種景觀的搬移？當然，還是有許多在地文化活動在發生，比如舉辦逾三十年的「美濃黃蝶季」、鳳山「跨蝦米藝術節」和下陂頭賣所「好運市集」等民間發起的活動，也值得市長有機會走訪、關注。一座城市一定不是只靠市長一個人留意這麼多面向，倚賴專業文化治理團隊，才能深切與地方對話，也才能有開闊的發展視野。

這五年的前四年，我應衛武營的邀請，以「駐地藝術家」身分駐留高雄，完成許多與舞蹈有關、想為南部做的事。身分結束後，才是旅程真正的開始。有人問過我許多個「為什麼」。我說，藝術與政府政策的關係是短暫的，但藝術生命是持續的。所以這一封信，是寫給未曾謀面的市長，也寫給選擇繼續留在高雄的自己。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應