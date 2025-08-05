【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／給高雄市長的一封信

◎周書毅

◎周書毅

市長你好，我是周書毅，一名舞蹈工作者。這是我住在高雄的第五年，將近二千個日子，上山下海，歷經疫情封鎖到解封，舞蹈從未停止，一步一步完成了三十八區巡禮，也更深入認識這座城市的不同族群、文化、氣候，以及藝術能量。很多人稱高雄為港都，各大產業集聚在高雄港，縣市合併前，海洋是高雄的象徵與中心印象；縣市合併後，北高雄的高山，連接中央山脈與玉山南端，充滿生命的壯闊。高雄為台灣第三大城市，擁有十六民族，從海洋到高山，從眷村到現代化都市到原住民部落，如何讓文化能各自發展，同時接軌當代，是最重要的任務。

記得那天，我從衛武營出發，兩個半小時，抵達那瑪夏大光教會，準備與當地民眾分享當代舞蹈與個人身體的關係，並非健康操，而是帶領大家從內而外認識自己的身體，獲得一種照顧身體的能力。上課前，每位長者先量血壓、確認近況安好。跟沿途所見的陽光落差很大，我們置身滿是冷色日光燈的室內空間，於是我把舊椅子在戶外排成圓圈，邀請大家出去走走。許多需要輪椅與輔具支撐的長者，起初拒絕了，半推半就，來到戶外，我們一起活動關節與四肢，流了些汗、心情漸漸放鬆，我請大家做一件可以釋放情緒的事，這時有人大吼大笑，也有人唱起布農族歌謠，就這樣，我們以聲音傳遞情感，在庶民生活中引領出珍而重之的藝術。這只是三十八區巡禮中的一段難忘記憶，還有許多踏訪痕跡提醒著我：舞蹈保有一種力量，能挖掘出被忽視的光芒，以及許多值得看見、聽見的聲音。

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這五年，我當然沒有見過市長本人啦，跟一般民眾一樣，我是社群的追蹤者，特別是市長的YouTube，一直都有許多關於高雄文化活動的短影音。從台灣燈會到台灣設計展，從大港開唱到十六族聯合豐年祭，還有帶來龐大經濟效益的演唱會；與表演藝術相關的春天藝術節、衛武營的國際節目，此外還有高雄電影節等。可以發現，這些大型活動品質愈來愈好，當規模擴大，周邊影響也愈來愈大。但若深入探看，會發現南部人才流失問題，仍是需要關注的。在擁抱大型製作時，從發想到執行，除了議題本身，是不是也能從人才發展角度、教育和產業的連結去思考，這些活動的內在核心，究竟是帶來持續的光芒，或僅是一瞬而逝的熱鬧與歡愉？

做為一個選擇住在南方的獨立藝術工作者與文化觀察者，我思索：南部經驗是什麼？為何這麼少藝術文化工作者願意移居來此？這些大型活動有多少比例是給南方在地表演團隊參與？策畫活動者，對這裡差異極大的文化有多深入的了解？或只是一種景觀的搬移？當然，還是有許多在地文化活動在發生，比如舉辦逾三十年的「美濃黃蝶季」、鳳山「跨蝦米藝術節」和下陂頭賣所「好運市集」等民間發起的活動，也值得市長有機會走訪、關注。一座城市一定不是只靠市長一個人留意這麼多面向，倚賴專業文化治理團隊，才能深切與地方對話，也才能有開闊的發展視野。

這五年的前四年，我應衛武營的邀請，以「駐地藝術家」身分駐留高雄，完成許多與舞蹈有關、想為南部做的事。身分結束後，才是旅程真正的開始。有人問過我許多個「為什麼」。我說，藝術與政府政策的關係是短暫的，但藝術生命是持續的。所以這一封信，是寫給未曾謀面的市長，也寫給選擇繼續留在高雄的自己。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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