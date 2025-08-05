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【自由副刊．愛讀書】 《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》

2025/08/05 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》
清水朔著，徐欣怡譯，獨步文化出版

清水朔著，徐欣怡譯，獨步文化出版

日本小說家清水朔（Shimizu Hajime）「奇譚蒐集錄」系列，乃融合民俗、怪談與推理元素的幻想小說，首部曲《送葬少女的鎮魂歌》故事背景設定於日本大正2年，講師南邊田廣章與書生山內真汐來到虛構的沖繩南方孤島「惠島」，調查一樁關於洗骨儀式與神祕詛咒的古老傳說，在受限於地理條件而封閉的島嶼上，傳統風俗得以完整保存，也得以成為推理敘事的理想舞台。清水朔擅長從歷史邊緣與口述傳說中提取素材，將野史與怪談化為想像的引信，進而追問：若鬼存在，人們的生活方式是否因此改變？小說描寫拔御骨儀式背後的詭譎傳統與青色怪物的傳說，情節交織著死亡禁忌、階級壓迫與封閉性的政治隱喻，同時含括對於童工與人口販賣議題的關注。作品承襲日本民俗推理的經典結構，利用對地方儀式與信仰的細節描寫，創造陌異卻具說服力的閱讀感，並且透過對「洗骨」此一葬儀文化的描繪，召喚死者與生者之間未竟的聯繫，亦另闢民俗學進入推理敘述結構的路徑。（刺蒺花）

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