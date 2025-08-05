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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．世代交流5-3 －髒話治療術】孩子為何說髒話？如何治療？

2025/08/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／大坦誠

某次我們班和隔壁班打棒球友誼賽，炎熱的天氣使孩子們心浮氣躁，站在場邊等待上場的小孩開始喊著自己隊上的誰沒打好，或是別隊的誰犯規。他們的氣焰愈發高漲，甚至夾雜了幾句髒話，不斷提醒他們「口說好話、別再喊叫」也沒用，於是我告訴他們：「要喊可以，但只能喊：『魔法精靈變身！』」

於是，他們生氣地大喊「魔法精靈變身」，場邊就這樣出現一群「魔法小精靈」。喊著喊著，他們忍不住笑了出來，氣氛緩和不少（當然，說髒話的孩子回去還是要教育一番）。

有一陣子，班上同學們喜歡重複說抖音上那些「不太文雅」或是「莫名其妙」的流行語。我想起有國中老師會讓罵髒話的同學去翻字典，查那個髒字的注釋，所以我只要聽到，就找他們詳細討論這個流行語的由來、這對學習生活有什麼幫助……通常這會讓他們覺得這些話「不酷」；覺得「不酷」，就不會再講了。

1.探究說髒話的原因：

這兩則故事，分別對應我教國小的這幾年，觀察到孩子們口吐不雅字詞的原因。原因一，不知如何表達怒氣，用罵髒話來表示；原因二，覺得這樣很酷，大家想講，我也要講。

了解原因再根治，髒話「復發」的機率較低。如果是因為憤怒說髒話，可以傾聽他們的心情，再教他們用其他方式表達情緒；如果是因為「這樣很酷」，那讓孩子覺得「這樣不酷」就好。

2.明白說髒話的後果：

有一陣子，我們班超愛罵髒話，我花了點時間和這群小孩談這件事。

「為什麼我家的大人可以罵髒話，我就不行？」一個小男生感到不公平。「因為大人知道什麼時候該講什麼話，小孩子還不知道怎麼控制。」接著，我反問：「你在路上看到一個亂罵髒話的大人，會覺得他是好人嗎？」孩子們搖搖頭。

「就算那個人內心善良，你也不會覺得他是好人嗎？」我問。「可是我們不知道他內心善良啊！」一個小孩舉手回答。「對，這就是我們不亂罵髒話的原因。」我分享我國小時的故事：「我國小的時候也喜歡罵髒話，結果剛好被我最喜歡的說故事志工媽媽聽到，她皺了眉頭，覺得我是壞孩子，之後就不怎麼理我了。我因為這件事難過了好久，可是這也不怪她，因為她不是我的家人、不是我的班導，她沒機會看到我的優點，所以我一罵髒話，我在她心中只剩壞印象。」

我問他們：「如果你們一直講髒話，是不是也讓自己原本能展現出的優點，被髒話遮蓋了呢？這樣值得嗎？」聽完這個故事，班上罵髒話的頻率大幅減少。

面對「口吐不雅字詞」，如果親師能探究原因、孩子能明白後果，那麼情況一定會有所改善。（作者為國小教師）

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