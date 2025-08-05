【家庭plus．香草隨食札記】朱槿 又美又討喜

從城市街角、公園校園，到農村圍籬，只要細心留意，幾乎處處可見朱槿的身影。

文、圖／蔡以倫

走進台灣鄉間巷弄，常會遇見一株株花朵如火、迎風搖曳的朱槿。它不挑土壤、不畏風雨，朝開暮落，四季綻放，為日常生活添上一抹不褪色的熱情。

朱槿，俗稱「扶桑花」或「大紅花」，台語稱「燈仔花」。它原產於熱帶與亞熱帶地區，抗病性強、少有蟲害，十分適應本地氣候。從城市街角、公園校園，到農村圍籬，只要細心留意，幾乎處處可見它的身影。

請繼續往下閱讀...

朱槿品種繁多，花色繽紛。全球已有逾一萬八千個品種，台灣也育成超過六百種變化。但最為人熟悉的，仍是那朵樸實的大紅花，許多家庭將它種植於庭院，用來製作節慶盤花、供奉神案，祈求平安好運。

朱槿不僅外貌討喜，也曾是早期民間青草藥。其花性甘寒、清熱涼血，可緩解咳嗽、喉痛，葉外敷可消腫止血；根部則能清熱解毒，適用於腸胃不適與尿道感染。民間習慣將鮮花搗碎敷用，或曬乾後煎煮泡茶，成為應急藥箱。

北海岸三芝省道安全島上，也見朱槿成列種植。每年冬季例行攔腰修剪，初看令人不忍，但到了夏季，總能綠意扶疏，茂密開花。那是一種植物與土地共生的美感，也是一種默默堅持的生命姿態。

這樣的朱槿，讓我想起日本電影《扶桑花女孩》（Hula Girls）。故事講述一座因煤礦沒落而面臨經濟危機的小鎮，鎮上女孩為了振興家鄉，學習草裙舞，在觀光表演中找回希望與自信。從工人之女蛻變為舞台焦點的過程，也如朱槿一般堅韌、美麗，在困頓中綻放出最亮眼光彩。

朱槿不只是花，更象徵再生的力量。她見證了人與土地之間的牽繫，也提醒我們：地方的活力，往往就藏在這些被我們視為「尋常」的植物與故事中。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法