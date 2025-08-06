自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文博會品牌商展暨黑潮星樂園揭幕 人氣角色IP大集合

2025/08/06 05:30

「黑潮星樂園」由文化部2024年黑潮計畫遴選出34組原創角色IP品牌共同展出，昨日開幕記者會萌角IP一字排開。（記者董柏廷攝）「黑潮星樂園」由文化部2024年黑潮計畫遴選出34組原創角色IP品牌共同展出，昨日開幕記者會萌角IP一字排開。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會昨（5）日品牌商展與黑潮星樂園在南港展覽館1館正式登場。本屆品牌商展規模創歷年新高，集結來自10國與地區的426家廠商、逾650家品牌與IP內容，共932個攤位，國際展廠商數較去年成長兩倍，吸引逾60位國際買家來台，預計舉辦超過360場媒合洽商。

商展展區「嗨！水域場」以霓虹與空氣感色彩呼應未來趨勢，規畫10個展區。（記者董柏廷攝）商展展區「嗨！水域場」以霓虹與空氣感色彩呼應未來趨勢，規畫10個展區。（記者董柏廷攝）

「黑潮星樂園」由文化部2024年黑潮計畫遴選出的34組原創角色IP品牌共同展出，透過360度環型沉浸展區與5大互動站，呈現海洋黑潮的文化想像，並發表58個已落實的授權合作案例。文化部長李遠在開幕致詞時引用《彼得兔》作者Beatrix Potter的話：「沒有一件事情，比心靈回到童年的狀態，更像是真實的天堂。」形容自己內心始終保持童真，並強調「文化是心，創意是翅膀」，文化創意不涉政治色彩，應以專業為基礎推動，讓台灣IP在最短時間內走向世界。

文化部政務次長王時思（左1），昨日至文博會品牌商展參觀，逛熱門IP變種吉娃娃攤位。（記者董柏廷攝）文化部政務次長王時思（左1），昨日至文博會品牌商展參觀，逛熱門IP變種吉娃娃攤位。（記者董柏廷攝）

今年商展年度主題為「嗨！水域場」（諧音「海水浴場」），展區設計以霓虹與空氣感色彩呼應未來趨勢，規畫「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「品味時尚」、「原創角色」、「插畫應用與數位娛樂」、「文創新秀」及「黑潮星樂園」等10個展區，並聚焦「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」等6大主題展。

IP授權領域包含多款高人氣原創角色，如以幽默表情風靡網路的「變種吉娃娃」、高雄捷運吉祥物「蜜柑站長」、以及「1G與珍妮」、「KINGJUN」、「鹿人」、「廢物女友」等；文創品牌方面，新秀如「5AM Jewelry」手工飾品、「ziliaoshi」編織品牌、「BIBI波波」插畫IP，以及具國際獎項肯定的「愛烙達」熱能工具、「IWI遊獵系列」鋼筆等，也在現場展出；來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美國等地的國際品牌亦共襄盛舉。

展會期間並規畫品牌國際化、Z世代行銷與文化科技應用等3場趨勢論壇，以及IP品牌運營專題論壇，邀請三麗鷗與華納兄弟高層及台灣創作者分享經驗。品牌商展專業買家日為8月5至6日，7至11日開放一般民眾入場；黑潮星樂園展期與商展同步，現場安排授權媒合及打卡互動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應