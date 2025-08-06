【藝術文化】文博會品牌商展暨黑潮星樂園揭幕 人氣角色IP大集合

「黑潮星樂園」由文化部2024年黑潮計畫遴選出34組原創角色IP品牌共同展出，昨日開幕記者會萌角IP一字排開。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會昨（5）日品牌商展與黑潮星樂園在南港展覽館1館正式登場。本屆品牌商展規模創歷年新高，集結來自10國與地區的426家廠商、逾650家品牌與IP內容，共932個攤位，國際展廠商數較去年成長兩倍，吸引逾60位國際買家來台，預計舉辦超過360場媒合洽商。

商展展區「嗨！水域場」以霓虹與空氣感色彩呼應未來趨勢，規畫10個展區。（記者董柏廷攝）

「黑潮星樂園」由文化部2024年黑潮計畫遴選出的34組原創角色IP品牌共同展出，透過360度環型沉浸展區與5大互動站，呈現海洋黑潮的文化想像，並發表58個已落實的授權合作案例。文化部長李遠在開幕致詞時引用《彼得兔》作者Beatrix Potter的話：「沒有一件事情，比心靈回到童年的狀態，更像是真實的天堂。」形容自己內心始終保持童真，並強調「文化是心，創意是翅膀」，文化創意不涉政治色彩，應以專業為基礎推動，讓台灣IP在最短時間內走向世界。

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文化部政務次長王時思（左1），昨日至文博會品牌商展參觀，逛熱門IP變種吉娃娃攤位。（記者董柏廷攝）

今年商展年度主題為「嗨！水域場」（諧音「海水浴場」），展區設計以霓虹與空氣感色彩呼應未來趨勢，規畫「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「品味時尚」、「原創角色」、「插畫應用與數位娛樂」、「文創新秀」及「黑潮星樂園」等10個展區，並聚焦「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」等6大主題展。

IP授權領域包含多款高人氣原創角色，如以幽默表情風靡網路的「變種吉娃娃」、高雄捷運吉祥物「蜜柑站長」、以及「1G與珍妮」、「KINGJUN」、「鹿人」、「廢物女友」等；文創品牌方面，新秀如「5AM Jewelry」手工飾品、「ziliaoshi」編織品牌、「BIBI波波」插畫IP，以及具國際獎項肯定的「愛烙達」熱能工具、「IWI遊獵系列」鋼筆等，也在現場展出；來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美國等地的國際品牌亦共襄盛舉。

展會期間並規畫品牌國際化、Z世代行銷與文化科技應用等3場趨勢論壇，以及IP品牌運營專題論壇，邀請三麗鷗與華納兄弟高層及台灣創作者分享經驗。品牌商展專業買家日為8月5至6日，7至11日開放一般民眾入場；黑潮星樂園展期與商展同步，現場安排授權媒合及打卡互動。

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