【藝術文化】2025戲曲夢工場「乙巳革命」 8月底啟動

2025戲曲夢工場邀集6組創作團隊，劇種涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳藝中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第8屆，以「乙巳革命」為題，號召6組創作團隊，涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等，從歷史、社會、文化與自我認同出發，挑戰戲曲既定邊界。8月30日至10月5日在台灣戲曲中心多功能廳接力演出。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「戲曲夢工場」今年第3度由策展人汪俊彥策畫，帶來全新觀點與提問。她指出，戲曲曾是大眾文化主流，歷經多次自我革新與轉化，如今更需要年輕創作者與觀眾共同參與，讓戲曲走進當代，持續展現生命力與能量。

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策展人汪俊彥表示，本屆「乙巳革命」象徵戲曲在現代性衝擊下的自我革新，創作不僅是情感表達，更是對現實的回應。6檔節目透過多元劇種語言編織出新的戲曲美學，並強調觀眾、演員與創作者始終是革命的發動者。

演出將由明日和合製作所《嘉慶君夢遊台灣》率先登場，以新世代視角重構電視歌仔戲文化記憶；義興閣掌中劇團《英雄製造》則以搖滾風格布袋戲探討英雄形象；合作社《前方有三岔路口》改編自京劇名段，探索選擇與命運交錯的空間；台北木偶劇團《鬧．NOW》以孫悟空「三鬧」故事映照演師生涯的掙扎與突破；烏犬劇場《低．俗．畫本》在監獄場景中展開「非典型」角色的對話練習；壓軸的壁製作委員會《皇上還沒來的時候》，結合京劇與AI即時生成技術，展開跨越歷史與當下的時空對話。

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