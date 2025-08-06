【藝術文化】以聽覺為核心 雲門新作《關不掉的耳朵》10月首演

雷射設計張方禹（左起）、主視覺暨標準字設計何佳興、服裝設計陳劭彥、視覺統籌與設計吳耿禎、編舞家鄭宗龍、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、聲音設計杜篤之、聲音設計杜均堂、衛武營國家文化藝術中心藝術總監簡文彬合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍昨（5）日公布2025年全新創作《關不掉的耳朵》藝術團隊陣容，集結金馬獎、坎城影展及國家文藝獎得主杜篤之與其子杜均堂、法國作曲家艾斯特班．費南德茲、視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等重量級創作者。由兩廳院與法國國立鳳凰劇院共同製作，將於10月23至26日在台北國家戲劇院首演，並於11月巡演至台中國家歌劇院及高雄衛武營。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，此次與法國劇院共製，不僅是演出，更是文化對話與交流的橋梁。法國國立鳳凰劇院總監杜勒葉則希望未來能將此作安排至更大規模的法國巡演，讓國際觀眾看見台灣當代舞蹈實力。

請繼續往下閱讀...

《關不掉的耳朵》以「聽覺」為核心，探討聲音如何穿透身體、影響情緒，並成為驅動舞者行動的力量。鄭宗龍表示，與視覺不同，耳朵無法主動關閉，聲音是一種持續滲入、引發感受的感官經驗，此次創作希望讓聲音轉化為舞蹈動作語彙，使觀眾彷彿在觀看一部由聲音引導的「動態電影」。

聲音設計由杜篤之與杜均堂首次父子聯手參與劇場創作，兩人期望打造能被身體感知的聲音空間。杜篤之指出，與電影不同，現代舞缺乏具象畫面，反而讓聲音擁有更多想像與實驗的空間。杜均堂則認為，此次與父親合作帶來截然不同的創作火花。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法