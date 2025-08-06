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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「a-We」是藍是綠掀關注 其實顏色不設限

2025/08/06 05:30

艷藍的天空下，寶島綠「a-We」展現了融合山色與水色的「台灣青」。（記者凌美雪攝）艷藍的天空下，寶島綠「a-We」展現了融合山色與水色的「台灣青」。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕文化部策畫的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，上週末正式展開，在VS.、大阪中央公會堂、童書之森中之島舉辦的實體活動，不僅療癒系吉祥物「a-We」爆紅熱賣，有趣的是，空飄氣球「a-We」的色彩也掀起討論，為此，主視覺設計總監方序中親解，「a-We」有藍有綠，飄在天空的是寶島綠。

很多人特地跑到空飄大氣球的中央公會堂廣場再看好幾次，發現艷藍的天空下，「a-We」確實不是藍色，但也不像綠色，或可說，「a-We」的顏色更接近融合了有山有水的「台灣青」。不過，方序中秀出色票說，這次特別為「a-We」出了5種顏色，分別是寶島綠、海流藍、星辰黃、日出粉、季風紫。

「a-We」象徵海底板塊推擠下誕生的獨特生物，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，如同台灣，擁有包容、彈性、適應生存的應變韌性。所以，「a-We」其實是可能以各種顏色現身的。

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