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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 喵球／自費追加體檢項目

2025/08/06 05:30

◎喵球◎喵球

◎喵球

如果可以

我想檢查我的雙手

當我看著它們

它們便會顫抖

握筆的時候要很用力

才能寫出正常的字

我想知道拙劣的畫裡

能否看出粗糙的靈魂

我還想檢查眼睛

靠著在夕陽下辨認

飛行甲蟲的方式

來驗證自己是否還因

看見獨角仙而開心

我看見光微微散開

甲蟲在光的中間

振動翅膀

時間的流動因而變慢了一些

我想檢查雙腳

明明還有想去的地方

卻一步也不想再走

打赤腳是否還能

跑得更快

在草地上全力奔跑

回頭卻看不見腳印

半夜醒來

焦慮地尋找自己的鞋子

檢查我的心吧

有時我不知道他是愛著動物

或是想變成動物

有時整個世界同時到來

有時所有人同時離去

我想知道你很美的時候

他是如何運作的

我想知道

他在狹小的地方

為何會感到安心

他在黑暗中看著雙手

想著等下就要邁出左腳

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