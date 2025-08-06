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【自由副刊】 喵球／自費追加體檢項目
◎喵球
◎喵球
．
如果可以
我想檢查我的雙手
當我看著它們
它們便會顫抖
握筆的時候要很用力
才能寫出正常的字
我想知道拙劣的畫裡
能否看出粗糙的靈魂
．
我還想檢查眼睛
靠著在夕陽下辨認
飛行甲蟲的方式
來驗證自己是否還因
看見獨角仙而開心
我看見光微微散開
甲蟲在光的中間
振動翅膀
時間的流動因而變慢了一些
．
我想檢查雙腳
明明還有想去的地方
卻一步也不想再走
打赤腳是否還能
跑得更快
在草地上全力奔跑
回頭卻看不見腳印
半夜醒來
焦慮地尋找自己的鞋子
．
檢查我的心吧
有時我不知道他是愛著動物
或是想變成動物
有時整個世界同時到來
有時所有人同時離去
我想知道你很美的時候
他是如何運作的
我想知道
他在狹小的地方
為何會感到安心
他在黑暗中看著雙手
想著等下就要邁出左腳
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