【自由副刊】 喵球／自費追加體檢項目

◎喵球

◎喵球

．

如果可以

我想檢查我的雙手

當我看著它們

它們便會顫抖

握筆的時候要很用力

才能寫出正常的字

我想知道拙劣的畫裡

能否看出粗糙的靈魂

．

我還想檢查眼睛

靠著在夕陽下辨認

飛行甲蟲的方式

來驗證自己是否還因

看見獨角仙而開心

我看見光微微散開

甲蟲在光的中間

振動翅膀

時間的流動因而變慢了一些

．

我想檢查雙腳

明明還有想去的地方

卻一步也不想再走

打赤腳是否還能

跑得更快

在草地上全力奔跑

回頭卻看不見腳印

半夜醒來

焦慮地尋找自己的鞋子

．

檢查我的心吧

有時我不知道他是愛著動物

或是想變成動物

有時整個世界同時到來

有時所有人同時離去

我想知道你很美的時候

他是如何運作的

我想知道

他在狹小的地方

為何會感到安心

他在黑暗中看著雙手

想著等下就要邁出左腳

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