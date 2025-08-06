◎?陳昌遠

◎​陳昌遠

為展現誠意，這篇啟事由我親手撰寫，並非AI。

在我出生那一年，AI取代各種身分：父母、情人、導師，甚至小孩。這些AI小孩長大後可以成立家庭，生養更多AI小孩。目前AI人口是人類的三兆倍。

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我由AI父母養大，成長過程幸福，但有時我會幻想自己是AI小孩，覺得這樣會活得更完美一點。我家境非常好，AI父母的家族成員有二位當上總統，也有幾位掌理地球上幾個頗為重要的產業。

我五歲開始生養AI，二十歲那年讓AI孩子們成家，目前我的AI家族人口數是三十萬。雖然不像我父母的AI家族那麼有成就，但要穩定為地球服務、貢獻，應該是沒問題的。

我曾跟人類交往。那年我二十五歲，對方歲數我不知道，只知道他的AI家族人口數是五十萬。我們相處上很難像AI那麼完美，加上彼此都無法接受錯誤，常常情緒崩潰到想把對方視為不合格AI進行刪除，只好分手。

我四十歲，到這個國家定居五年，從沒遇見過人類女性。我很寂寞，想跟人類交往、結婚，也渴望生一個人類小孩，看他慢慢長大。

如果你有結婚意願，希望你能跟我聯絡。●

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