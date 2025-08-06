自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】和兒子一起共翅

2025/08/06 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

是不是到了父親的節日，就會有媒體想起我這個老爸。這麼多年了，媒體出的題目不是「讓我做你的翅膀」、就是「我是孩子的靠山」，顯然是勵志的版面。

會不會是現在還願意跳進圍城當爸爸的男人，就要鼓勵，多給他們加油打氣，不過，就像錢鍾書那本小說所說：「婚姻就像圍城，城外的人想進來，城裡的人想出去。」對於父親角色，也可能就是這樣。或許就像義大利精神分析家魯格紹嘉所說，父性也是男人天生的特質，只有當過爸爸，才知道是怎麼一回事。

我跟那位主編回信，對不起，變成一個典型的「不落跑老爸」，我學到的是，喔，兒子長大後他自己、他給別人帶來的考驗和難題，遠遠超越一個爸爸的能力和承擔。兒子如果像是折翅的天使，那每個關口這樣過來的自閉兒老爸，根本兩根翅膀都折斷了，落在地面，眼睜睜目送兒子憑著半根翅膀，顛顛簸簸地飛。對不起，我真的不是兒子的翅膀。

當我還沒有成為爸爸的上世紀八十年代，流行一個從「匿名戒酒協會」發展出來的「Codependency」，這個詞有很多種意思，包括互賴、互相依存、關係成癮，指的是「不正常的依賴關係」。但我很喜歡台灣心理學家將其說成「共翅」，好像爸爸和子女都是折翅的天使，湊成一對翅膀就可飛翔，是李壽全在唱著〈張三的歌〉嗎？在我們的生命史，還能跟誰一起共著翅膀飛行？有過那種經驗，真的，會成癮。

成為自閉症者的爸爸，也會是這場共翅遊戲的候選人。知道除了你，他沒有別人可以依靠的時候。知道他的眼睛一直盯著你，他的喜怒哀樂會牽動你的情緒，而他的情緒反過來影響你的時候。你時時要想著他，關心他現在有沒有闖禍、會不會被欺負的時候。他的翅膀疊著你的，在凡塵的落難。將來有一天，你知道，他還是得獨自飛去。

關於翅膀，翻開舊筆記，當年念到戒酒協會的共識，有一條「相信有一個比我們本身更大的力量，這個力量能恢復我們心智健康和神智清明」。好像時間裡有一對更巨大的翅膀，將我們穩穩地包覆。

這樣寫，就當做回應那位媒體主編的邀約吧，在收起翅膀多年後的昏黃燈下。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應