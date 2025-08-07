【藝術文化】綠光創藝擴大內容布局 吳念真：讓資源和年輕創作者一起前進

綠光劇團邀C MUSICAL、嚎哮排演共同召開記者會，象徵綠光創藝在劇場產業鏈整合上的實質行動與企圖。（綠光創藝提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團於3年前轉型綠光創藝，希望在戲劇產業上再邁出堅實的一步。昨（6）日綠光創藝進一步宣告全面企業轉型，將從單一劇團，進化為橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」的文化內容平台，並自今年下半年起，推出3大戲劇計畫，同時也積極引進韓國TOP 10的音樂劇，企圖建立從內容製作到觀眾經營的完整生態鏈。

導演吳念真在記者會上表示，自己熟悉的語言與價值觀，對年輕觀眾而言已逐漸失去共鳴。創作者的責任，是讓新觀眾有被理解與被滿足的空間。與其讓優秀劇本半途而廢，不如主動投入資源，扶植年輕團隊與新作品，他認為，「觀眾不進劇場，是內容沒打中他們。讓資源和年輕創作者一起前進，一起創造新的面貌，是我們該做的事。」

綠光創藝董事雷輝則補充，這不是否定原有觀眾，而是為了讓劇場長遠發展，必須打開更多元的觀眾輪廓。因此，綠光選擇投入新團隊、併購劇團、發展原創內容。他以《人間條件》為例表示：「好的戲應該有百場以上的潛力。」未來合作對象也需具備長線巡演的能力，才能在藝術與市場之間取得平衡。

綠光創藝說明，3大戲劇計畫包括綠光劇團的《八月，在我家》，以及嚎哮排演的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，此外，C MUSICAL作品《小王子》、《My Bucket List》及《砰——》，皆由綠光創藝擔任出品單位。

其中，嚎哮排演的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，在屬性上是綠光創藝投資的劇目。綠光表示，在投資方面，不僅看重劇目的藝術價值，更希望提供創作者穩定的行銷與經濟支持，讓優秀作品能突破台灣劇場長期以來的分眾困境，被更多觀眾看見。嚎哮排演則表示，原以為這齣戲演完就此落幕，沒想到綠光的加入，讓作品得以重生，這份支持對他們來說不只是資源，更是創作的最大鼓勵。

至於音樂劇品質頗獲好評的C MUSICAL，可說是加入綠光大家庭，C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，成立11年來一直以有限資源推動台韓音樂劇的演出，這次與綠光合作，是第一次感受到「有了夥伴、有了靠山」。綠光則表示，期待透過 C MUSICAL引進國際音樂劇的製作流程與商業邏輯，綠光創藝將引入更有效率的系統，從開發、觀眾經營到市場操作，改善資源分散的現況，有了行銷與經濟支援，讓劇團成為可持續的文化內容產業。

