自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】綠光創藝擴大內容布局 吳念真：讓資源和年輕創作者一起前進

2025/08/07 05:30

綠光劇團邀C MUSICAL、嚎哮排演共同召開記者會，象徵綠光創藝在劇場產業鏈整合上的實質行動與企圖。（綠光創藝提供）綠光劇團邀C MUSICAL、嚎哮排演共同召開記者會，象徵綠光創藝在劇場產業鏈整合上的實質行動與企圖。（綠光創藝提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團於3年前轉型綠光創藝，希望在戲劇產業上再邁出堅實的一步。昨（6）日綠光創藝進一步宣告全面企業轉型，將從單一劇團，進化為橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」的文化內容平台，並自今年下半年起，推出3大戲劇計畫，同時也積極引進韓國TOP 10的音樂劇，企圖建立從內容製作到觀眾經營的完整生態鏈。

C MUSICAL頗獲好評的作品《小王子》。（綠光創藝提供）C MUSICAL頗獲好評的作品《小王子》。（綠光創藝提供）

導演吳念真在記者會上表示，自己熟悉的語言與價值觀，對年輕觀眾而言已逐漸失去共鳴。創作者的責任，是讓新觀眾有被理解與被滿足的空間。與其讓優秀劇本半途而廢，不如主動投入資源，扶植年輕團隊與新作品，他認為，「觀眾不進劇場，是內容沒打中他們。讓資源和年輕創作者一起前進，一起創造新的面貌，是我們該做的事。」

嚎哮排演創作的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》將再度演出。（綠光創藝提供）嚎哮排演創作的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》將再度演出。（綠光創藝提供）

綠光創藝董事雷輝則補充，這不是否定原有觀眾，而是為了讓劇場長遠發展，必須打開更多元的觀眾輪廓。因此，綠光選擇投入新團隊、併購劇團、發展原創內容。他以《人間條件》為例表示：「好的戲應該有百場以上的潛力。」未來合作對象也需具備長線巡演的能力，才能在藝術與市場之間取得平衡。

綠光創藝說明，3大戲劇計畫包括綠光劇團的《八月，在我家》，以及嚎哮排演的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，此外，C MUSICAL作品《小王子》、《My Bucket List》及《砰——》，皆由綠光創藝擔任出品單位。

其中，嚎哮排演的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，在屬性上是綠光創藝投資的劇目。綠光表示，在投資方面，不僅看重劇目的藝術價值，更希望提供創作者穩定的行銷與經濟支持，讓優秀作品能突破台灣劇場長期以來的分眾困境，被更多觀眾看見。嚎哮排演則表示，原以為這齣戲演完就此落幕，沒想到綠光的加入，讓作品得以重生，這份支持對他們來說不只是資源，更是創作的最大鼓勵。

至於音樂劇品質頗獲好評的C MUSICAL，可說是加入綠光大家庭，C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，成立11年來一直以有限資源推動台韓音樂劇的演出，這次與綠光合作，是第一次感受到「有了夥伴、有了靠山」。綠光則表示，期待透過 C MUSICAL引進國際音樂劇的製作流程與商業邏輯，綠光創藝將引入更有效率的系統，從開發、觀眾經營到市場操作，改善資源分散的現況，有了行銷與經濟支援，讓劇團成為可持續的文化內容產業。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應