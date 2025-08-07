【藝術文化】《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會 10月台中登場

《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會將於10月在台中演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自2016年《哈利波特：神祕的魔法石™》全球首演至今，哈利波特系列電影交響音樂會預計今年將累計在全球48個國家舉行超過2,973場演出。其中，《哈利波特：火盃的考驗™》在台灣創下系列最高票房，適逢電影上映20週年，由交響樂團搭配大銀幕播放電影的現場音樂會，將於10月在台中演出。

在《哈利波特：火盃的考驗™》中，哈利、榮恩與妙麗正式走出童年，面對命運與成長的重大轉折。配樂由曾為《勇敢傳說》、《哈姆雷特》、《理性與感性》等片作曲的派崔克．道爾操刀，獲得國際電影音樂評論協會大獎（IFMCA）及美國作曲家、作詞家與出版商協會（ASCAP）獎項肯定。道爾為本片創作的音樂充滿情感層次與陰鬱張力，為電影增添深刻力量。

電影交響音樂會將由指揮家吳曜宇攜手國立台灣交響樂團（NTSO），現場同步演奏派崔克．道爾的全片配樂。10月11、12日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢MNA售票網。

