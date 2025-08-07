限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會 10月台中登場
《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會將於10月在台中演出。（MNA提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕自2016年《哈利波特：神祕的魔法石™》全球首演至今，哈利波特系列電影交響音樂會預計今年將累計在全球48個國家舉行超過2,973場演出。其中，《哈利波特：火盃的考驗™》在台灣創下系列最高票房，適逢電影上映20週年，由交響樂團搭配大銀幕播放電影的現場音樂會，將於10月在台中演出。
在《哈利波特：火盃的考驗™》中，哈利、榮恩與妙麗正式走出童年，面對命運與成長的重大轉折。配樂由曾為《勇敢傳說》、《哈姆雷特》、《理性與感性》等片作曲的派崔克．道爾操刀，獲得國際電影音樂評論協會大獎（IFMCA）及美國作曲家、作詞家與出版商協會（ASCAP）獎項肯定。道爾為本片創作的音樂充滿情感層次與陰鬱張力，為電影增添深刻力量。
請繼續往下閱讀...
電影交響音樂會將由指揮家吳曜宇攜手國立台灣交響樂團（NTSO），現場同步演奏派崔克．道爾的全片配樂。10月11、12日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢MNA售票網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應