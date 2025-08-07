自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會 10月台中登場

2025/08/07 05:30

《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會將於10月在台中演出。（MNA提供）《哈利波特：火盃的考驗™》電影交響音樂會將於10月在台中演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自2016年《哈利波特：神祕的魔法石™》全球首演至今，哈利波特系列電影交響音樂會預計今年將累計在全球48個國家舉行超過2,973場演出。其中，《哈利波特：火盃的考驗™》在台灣創下系列最高票房，適逢電影上映20週年，由交響樂團搭配大銀幕播放電影的現場音樂會，將於10月在台中演出。

在《哈利波特：火盃的考驗™》中，哈利、榮恩與妙麗正式走出童年，面對命運與成長的重大轉折。配樂由曾為《勇敢傳說》、《哈姆雷特》、《理性與感性》等片作曲的派崔克．道爾操刀，獲得國際電影音樂評論協會大獎（IFMCA）及美國作曲家、作詞家與出版商協會（ASCAP）獎項肯定。道爾為本片創作的音樂充滿情感層次與陰鬱張力，為電影增添深刻力量。

電影交響音樂會將由指揮家吳曜宇攜手國立台灣交響樂團（NTSO），現場同步演奏派崔克．道爾的全片配樂。10月11、12日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢MNA售票網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應