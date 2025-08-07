自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣文博工藝選品快閃店 「日常＋」品味生活美學

2025/08/07 05:30

「日常＋」匯聚70家工藝品牌，精選超過400件商品，喚起對工藝生活的想像。（記者董柏廷攝）「日常＋」匯聚70家工藝品牌，精選超過400件商品，喚起對工藝生活的想像。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博登場，其中，台灣工藝中心策畫的工藝選品快閃店「日常＋」，即日起至8月11日於台北松山文創園區北向製菸工廠西側登場。集結70家工藝品牌，精選超過400件商品，涵蓋茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾、療癒開運等多元類別，並規畫講座與體驗活動，呈現工藝融入生活的多樣面貌。

「日常＋」以工藝為核心，名稱中的「＋」象徵加乘、提案與選擇，意味著當工藝進入日常生活，能為居家增添層次與深度。本次策展以「創藝之作」、「共構之鏈」、「眾匠之志」、「轉生之術」、「尋常之幸」5大原則，重新梳理台灣當代工藝創作脈絡，引導觀眾從生活物件出發，思考人與器物的關係。展出品牌涵蓋陶藝、染織、玻璃、木作、金工、竹藝等領域，以獲台灣綠工藝認證品牌為主軸，兼顧質感與永續理念。

展覽現場不僅呈現具文化與美學價值的生活器物，更將工藝視為生活節奏與個人品味的延伸。此外，「日常＋」亦結合系列活動，包含生活講座、品牌快閃、工藝體驗與產品分享等，讓觀眾以輕鬆步調走入工藝日常。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應