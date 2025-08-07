限制級
【藝術文化】台灣文博工藝選品快閃店 「日常＋」品味生活美學
「日常＋」匯聚70家工藝品牌，精選超過400件商品，喚起對工藝生活的想像。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博登場，其中，台灣工藝中心策畫的工藝選品快閃店「日常＋」，即日起至8月11日於台北松山文創園區北向製菸工廠西側登場。集結70家工藝品牌，精選超過400件商品，涵蓋茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾、療癒開運等多元類別，並規畫講座與體驗活動，呈現工藝融入生活的多樣面貌。
「日常＋」以工藝為核心，名稱中的「＋」象徵加乘、提案與選擇，意味著當工藝進入日常生活，能為居家增添層次與深度。本次策展以「創藝之作」、「共構之鏈」、「眾匠之志」、「轉生之術」、「尋常之幸」5大原則，重新梳理台灣當代工藝創作脈絡，引導觀眾從生活物件出發，思考人與器物的關係。展出品牌涵蓋陶藝、染織、玻璃、木作、金工、竹藝等領域，以獲台灣綠工藝認證品牌為主軸，兼顧質感與永續理念。
展覽現場不僅呈現具文化與美學價值的生活器物，更將工藝視為生活節奏與個人品味的延伸。此外，「日常＋」亦結合系列活動，包含生活講座、品牌快閃、工藝體驗與產品分享等，讓觀眾以輕鬆步調走入工藝日常。
