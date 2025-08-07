【藝術文化】金曲陣容古謠新唱 恆春150「春城小唱」11月發行

（圖：記者羅欣貞）

今年是恆春古城建城150週年，屏東縣府推出由金曲陣容與民謠傳藝師共同完成的紀念專輯「春城小唱」，預計11月發行，金曲製作人李欣芸昨（6）日與恆春民謠藝師同台，公布專輯亮點與核心理念，盼世代攜手讓古調唱出新的時代聲音。

縣府文化處長吳明榮表示，「春城小唱」集結恆春半島民謠藝師與當代音樂人，以古謠新唱為概念，打造跨世代的聲音紀錄，邀請吳登榮、陳慶松、黃却銀、張錦桂、張碧英等恆春民謠、滿州民謠保存者，以及藝生謝徐鳳玉與新生代習藝藝生潘宥任共同參與，從不同世代與創作視角，重新演繹恆春民謠。

此外，三金得主、台灣民謠大師陳明章將演唱「楓港小調」，改編古調融合現代編曲語彙詮釋傳統；金曲歌王桑布伊演唱「思想起」，帶來嶄新聽感；金曲獎台語歌后曹雅雯以細膩唱腔呈現台語音樂與民謠的結合；金曲獎得主戴曉君則詮釋淒美版本的「牛母伴」，傳遞古調中的情感與張力；入圍多項金曲獎的楊肅浩則為古調注入新世代的聲音；恆春在地的浮可泰樂團由謝徐鳳玉領軍，以民謠風格賦予古調清新感覺。

（文圖：記者羅欣貞）

