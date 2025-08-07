自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 閱讀小說

【自由副刊．閱讀小說】 邱清寶／卡子洞 － 3之2

2025/08/07 05:30

圖◎黃子欽圖◎黃子欽

◎邱清寶 圖◎黃子欽

卡子跟你很像，長得美。有多像？晚進的同事或常來的廠商不只一個挑起眉毛，誰是兄弟？誰大？還以為敷衍地虛詞你是哥他是弟。回應之後，對方一本正經哈哈地問，大幾分鐘？……雙胞胎？其實無可厚非，正當華年的兄弟或姊妹歲數相近，常是這種情形。遺傳跑不掉……真是如此嗎？你小時候懷疑過。你老媽受傷，你接手家務後，懷疑過。新的名詞。一個理論。蝴蝶效應。

以前至多講連環效應。也許一直擴大，再擴大。以此類推。千里外一隻蜜蜂迷路，你的祖父中暑橫紋肌溶解脫水死在田裡。兩者有關係。是謂，蝴蝶效應。

卡子小你，不到一歲。九個月。小時候天真地問過。高中時期彷彿也曾質疑過，但是你已經會分析，分娩後接著懷孕，早產，都是答案。但是你母親從來沒有正面描述，回答這件事。跟你們兄弟倆的確是她親生的一樣，無庸置疑。

從前，你只知道你老媽明顯地疼愛、護著弟弟。你覺得那很自然。你老媽明顯地都叫你跑腿，外交，善後家務。勝雄一天到晚不在家。你覺得很自然。

卡子只有國中肄業。

國民義務教育是九年。國中沒畢業，除非記三大過，行為異常，或闖禍犯罪。勝雄都不是。他本來愛玩，說念不下去，你老媽就答應了。

人總是較稀罕，想念，不在眼前的。果然，你老媽又在你眼前追索卡子的蹤跡。自拉自唱念叨：「一早就出去了。不知幹什麼。」十分憂心地勾勒這慈愛卻無意義的問號。

他的車不在。通常據此推論卡子洞是否放空。卡子的汽車，另一個卡子洞，身價永遠不會超過五萬元。亦即馬上報廢亦可。然而，即使終年失業，還是要有車。五萬元的卡子洞如同鑰匙圈上不可或缺的一支，匡啷啷一串，還是要有它。

車不在不代表人不在。你常這樣回應老媽。卡子還有機車。然而老太婆的單純推測似乎較為準確，你默默觀察過。除了推測，她不預備做什麼。像是無能為力，也要盡職地表演一遍。

「沒跟那個查某，伊一個人。」不像補述。而是認真的斷句。

「有啥無仝款？」你真的笑得很不耐煩。

你老媽那點心思從來都一樣……那是在從前。蝴蝶效應後，你知道其間的差別。關切兒子的情史，性行為，親密的女人以及其間的律動，終極情懷無非是想確認他的婚姻與歸宿。天下的媽媽都是一樣的，不結婚以前，對你永遠不放心，不鬆口，害怕你老來無依。只要人類生活社會結構未瓦解改變，遺憾生生不息。當然表達方式與策動手段因人而異，期望，去遺憾，初聞乍看彷彿與除罪化同病相憐，希望有朝一日同義。

你跟卡子都是未婚，直到不婚。表面上，你比較好理解。年輕的時候，周圍的長輩會自動地幫你圓謊，美化你的形象。乖順，文靜，還不會交。解釋你品貌兼優而始終無女友的狀態是保守而非巧言令色之徒，有空多幫你留意介紹啊。待你單身到依然健康而理直氣壯的階段。周圍的人自然柳暗花明。不再圓謊，不再行動，因為他們從來沒有看走眼。

天下的媽媽都是一樣的。答案揭曉後，全天下的人都懂得了你的文靜，唯有你媽執意不懂，繼續她的嘮叨，期盼的弱智母性。心血來潮時便刺問一下，怎麼不去交一個？前輩們就這一點不斷質疑討論過，或嚴肅，或無奈，更多的是玩笑口吻，零星閃爍於高分貝的是非八卦的湍流裡，儼然也是代代相傳的談助，足以教學相長，有別於閨密碎嘴嚼舌根的嗡嗡羅網。做母親的不懂。擇善固執。有一說是真的不懂，懷疑的種子方蠢蠢欲動，立時被道德意識一掌斃命，無從思考。一切都是魔由心生，明天去拜一下媽祖就好。另一說最符眾望，與聞者無不同聲一歎。那即是，女人本是天生的演員，為母則強，比誰都早懂，表面上裝糊塗。只要不拆穿，誰說不能圓滿收場？

談到兒女情長，你老媽哀歎了一聲，不再廢話多問，只是氣餒狀。那是對卡子力有未逮的關懷。雖然她對你，偶爾也會玩笑似地盼婚：「是啊，攏無媳婦。你一個人，又要做男的，又要做女的。」聽得出氣虛，敷衍而已。

卡子則不同。從來衣履風流，舌粲蓮花的貧窮貴公子，人前人後一把罩，都豎大拇指。女友何須追，只愁難汰選。且不論品味多台多土多飄撇，拈花惹草，巫山雲雨，自有夙慧。是錯過了太多，還是太多的錯誤，以致令人不解，把不到一門好老婆。而眼見榮景衰頹。

唯其因為關心而絕望。嗅覺姿態絕對與你的不同。是覺得每一次都有可能的認真。而又覺悟到真的不太可能了。惋惜之痛擲地有聲。

因為常離題脫稿演出。不覺又回溯及那捉猴事件。此中有人，呼之欲出。捉的猴是老猴。你老爸。那是她最後一次戰役。已近二十年前。蝴蝶效應之前，每一次聽她描繪都是同情。起碼也賦予同情。

總是最後一個知情。大清早。一腔怒火前往。那姿態身影卻在這次活了起來，潑辣，張狂，酸妒凶猛。李莫愁。梅超風。師出有名，不顧形象。

4

說要整理房間。從冬天，到夏天。主要是原本卡子洞的衣櫃，狼炕笨重，擋住窗戶，房間因此顯得窄。你老媽的意思，若移開，除掉。格局可以乾淨，大。你老媽說了兩年了。你懶得動。

那是一個下雨天。晚春時節。還有點冷。你卻滿身大汗。拖拖拉拉。腿還刮兩傷。愚公移山。薛西弗斯。就為了一個千瘡百孔鏽蝕斑駁的木質衣櫃。在紙模型一般的閣樓裡。拉到近陽台佛桌底下。因為已有兩箱重物擋住。你的能力也到此為止。

原本通往陽台的走道因而更如古代棧道。一線天。

你體貼入微，放話，蠢物移開前，陽台的事，一律有你。蠢物移開，照你老媽的說法，拖到陽台，敲一敲，打一打，立體化平面，也就處理掉了。你的放話，是因為缺臨門一腳，通道阻塞。那好歹等兩天吧！

連這兩天都不能等。你老媽認為你與其為德不足還不如按兵不動。叫囂了兩天。你充滿了問號。這固執的老太婆為何一定要過一線天。哀嚎，磕得全身是傷。你在打開的房門支著頤觀察老人家如何穿越天險。噢！原來，同樣必須側身閃著過，因為，她有乳房。你也有乳房，硬的曲線，不見得比她的老奶脯小。你老媽也不胖。然而，她這一鑽，衰弱的肉身，你吃最久的那兩隻奶，就是會揩到。

更何況她早已默許你，此役可藉機抒發，曉諭情意。結果你回報她的，是兩樣都未完成。公親變事主，像是你有意報復，而陣前倒戈。真是如此誤解，你倒還痛快。最讓你不痛快的，也許是她數落完畢後，在心裡嘀咕對你的高估，不中用。

也不像公報私仇。因為所有人都同意你可以發作，應當發作。而且似乎多年來早就醞釀著一種同意的呼吸，像先皇祕藏未宣的遺詔，事發彼刻，宜如何。雖然眾人皆知，那將會一反你有容乃大的形象。所有人，眾人，彷彿等同世人。毋庸置疑的無限多數。化繁為簡，其實只有你老媽，一個人。

你本來也自信，事發彼刻，仍會友善應對。無如事與願違。

由於，衣櫃裡的迷霧。一團糊塗。

你對卡子的好，不是自今日始，也不會至今日止。然而不知為何，自從白晝宣淫春光外洩，你反常地對他特別照顧。像是賄賂，要堵住他的嘴。一開始的動機也許是，漸漸地，又不像是。你根本無須畏懼。多少年來，無論是錢與情，只有他欠你，並無你欠他。而且，你並不那麼怕他知道。從前，在台北，你就不怎麼乖。你的好友死黨也都間接直接見識過，卡子極品帥丐犀利哥的姿態。要嘛自認倒楣，要嘛栽在他的甜嘴，明知肉包子打狗，揩點油，過乾癮也好。曾有幾個你入社會才相交的朋輩，初見到卡子，陰陽立判，又是過了明路有兄弟情的，勾肩搭背自不必說，明裡暗裡藉著是玩笑也撒嬌要卡子理理他。做妾也無妨。卡子會分辨，熟的，不知己的，應酬話他是專家。你私下也納悶，他偏是這方面特有風骨，彷彿從沒妥協過。這是原則？還是潔癖？或者，根本不苟同。在日商公司那兩年，除了呼風喚雨，還有體面的經理級青年誘他入甕，紳士派，不來陰的，差臨門一腳，眼見卡子不為所動，下死勁從背後摟著不放，斯文掃地，哀求呢喃，就愛你這男子氣魄，親一個就好。卡子都表演好幾次了。

可是風流倜儻，終也是孤家寡人，年輕時你還會奇怪，夕陽遲暮才理出一個頭緒。是的，女人愛卡子，結婚，不考慮。永遠是最窮，最一無是處的，最佳情人。中年以後才露出那悲哀的底色。

卡子先是猶疑，繼而安心地，接受賄賂。也極為心照不宣，科學地，再也不走進，原是他的房的你的房。另外，你發現他十分防備，保護自己，生怕一靠近，染上了什麼。自以為內行的恐懼。也許，當初對你的人生走向，就懷有這種恐懼。他從來是不認同你的。只確定你，是還肯金援的，兄弟。

其實你對他並無熱情與冀望。或許是可笑的畸零的母性作祟，他老早嗤之以鼻的。你開始在關照他回家取食物與矯情的擔憂之LINE裡，夾些自嘲。其中一則不免夜郎自大，難捨多年玩味亂箭齊發；我一直覺得當年怕你走黑道，拉了你一把，帶去台北工作，是不是錯了？否則，引刀逞一快，不負少年頭。如今，你會是一個梟雄？

你發洩得真痛快。你深切明白，卡子不成狗熊已是萬幸，遑論江湖風雲。上癮過了頭，你又補一槍：以你的個性，我若非你兄長，恐怕會被你K得很慘吧？

有歌云：殘缺的溫柔。你呢？殘忍的溫厚？

如捋虎鬚。如果他嫉惡如仇，又不染跟風。歧視加上仇視，怎容得你那一天，因為老媽腳傷不良於行，樓上儼然成為你的天下，才如此疏於防範，玩具曝光。

你的玩具。並非淫穢的外形，A片裡的模樣。那是兩顆天外金球。一個是有孔洞的琉璃球。傳說美國前前前前總統甘迺迪就是用了這東西才辯才無礙而當選。會成為全民運動通常都在除罪化之前。你如此巧辯：或許我們忘了，古時候愛情也是非法行為。

另一顆天外金球，卡子應該見過。你在十元商店買的。有如撞球那麼大的銀色鐵球。那是有一天你洗澡後忘了收起來。在浴室裡。卡子可能會想：這東西塞得進你胯下的卡子洞裡嗎？紫青雙劍合璧？

卡子洞。卡子的衣櫃。跟房裡的老爺冷氣機。那是將近二十年前，他極有可能的一次結婚，你老媽興沖沖的豪舉。總要有個新房的樣子。

婚沒結成。有冷氣的半套房，他倒是住過好兩年的舒坦時光。他有翅膀，不像你，日商公司上到泡沫化，老實領一筆遣散費，再中年轉業。

有翅膀的彼得潘，翱翔於錢淹腳目的台灣膝蓋，軟土深掘，用卡刷。你是附卡人，只好奇地刷了一次，很少錢，卡子說他來付。卡子洞，卡債。未爆彈，要你十年後才被炸到。

卡子洞。衣櫃。處理衣櫃得先清衣服。

卡子洞裡的一切。其實你都很清楚。打開那一剎那，忽然模糊了起來。有別於拉開，打開，等同宣讀遺詔。衣櫃原來的主人是卡子，你老媽倒是盡職地跟卡子叮嚀，衣服要清啊！一講經年，對牛彈琴。從嘮叨，口頭禪，寒暄要語，一再升級，仍然形同放屁。卡子都是笑臉拍胸脯，答應得很響亮。除非火燒眉毛或對自己有利，否則，如你老媽的怨言，一根掃帚一雙筷子都不會動。

你目前，未屆退休年齡而過著一種韜光養晦的悠哉生活，已經兩年了。非但鄰人與友人難以理解，每當談到卡子的困境，你老媽總不忘補一句：「那你呢？積蓄用完怎麼辦？」而顯然忽略了她自己的存在方位。你原為母親年老力衰鼓起陪葬的餘勇跳進卡子洞。是的，每個人都在煩惱明天。有與無，多或少，不相干，都一樣。天行健，君子以自強不息。沉潛初始，你也曾恐懼與規畫，私房體己有時盡，此恨綿綿無絕期。現在不去想了。大哉問。

你向來將就，生活開銷理性清簡，光是不虛榮這一點，恐怕少有朋伴能及。不過你也沒有勤勞奮勇的骨骼，自己的房間可以放任到老太婆看不過去，常跟你邀功，都是老奴老婢在打掃。（待續）

