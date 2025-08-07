自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 陳祐禎／早就知道的痛苦

2025/08/07 05:30

◎陳祐禎◎陳祐禎

◎陳祐禎

最近生活步調較緩，接連追回待看片單中的兩部，分別是同年獲得威尼斯金獅、銀獅的《所有的美麗與血淚》與《骨肉的總和》。我在異國的旅店用手機為電視接上HDMI線：甜茶大啖著陌生人的骨肉；我嚼著新開發的陌生零食。回國後繼續看《所有的美麗與血淚》，這是攝影師南．戈丁（Nan Goldin）以行為藝術對抗成癮藥物／藥商，與她個人情感交織的紀錄片。當她緬懷凋零的朋友時，我也想起我那愈來愈長的法會祈福名單，與不會再有回應的通訊軟體――還是會想知道，彼方是否一切平安。

這兩部片子在我心中形成奇特的連結，這些，不是大家早就知道的痛苦嗎――比方說異類就是得付出代價，而美麗總帶著許多殘忍。紅色線材如血管，將那接迭的都注入，一切沿著HDMI線緩緩流動，而我在黑夜中，平靜地等待那些眼的滲漏，與必然帶到夢中的疼痛。●

