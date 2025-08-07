自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．世代交流5-5─歐洲老青經驗】跨世代活動 打破代溝

2025/08/07 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

歐洲國家的世代交流方案不少，也施行有年，目的都是在促進老青對話和相互學習，達到家庭與社會跨代融合的最終目標。

從不同版本的青銀共居、陪銀髮族抵房租、老人獨居所安排大學生便宜宿舍、跨齡家庭的房屋專案、多代同堂的社區政策、鼓勵年輕人上安養院當義工，到跨世代的綜合村等，方案不勝枚舉。

歐洲社區的跨代活動也經常舉行，像是請年輕人教老年族用3C新科技，找不同主題讓老年人與年輕人談社會經歷與人生哲學等，創造有意義的互動機會，增進相互理解與知識分享。

跨世代活動非常強調適應性和靈活性，以確保活動的包容性來滿足各年齡層的需求，進而縮短代溝距離，促進社會寬容與凝聚。

老年族在跨代方案中尤其獲益匪淺，一來可以明瞭不斷變化的社會需求，二來可增強應對新挑戰的能力，再來是創新社交圈找到支援網，對於減少孤獨、社會孤立，和拉近數位落差等都很有幫助。

〈遍地開花〉跨代方案 包羅萬項

歐洲各國從中央到地方都相當支持跨齡共享活動，像是組織不同年齡層的社區服務或文化活動就到處看得到。

我個人參與多年的社區花園就是一個實例，在裡頭可種菜栽花，不但所有年齡層的人都能一起下田，收成還能支援地方的食物銀行，每一道環節都在促進跨代的社交互動和社區成員的身心健康。

地方政府也撥經費開課，聘用年輕人教導銀髮族使用新科技和數位平台，尤其在疫情封閉後，讓很多老人家了解使用線上平台，進行溝通和知識分享的重要性，增加與家族年輕世代的溝通機會，打破之前不會用數位平台的地域障礙。

不少銀髮族都是膽子大的先來試，覺得好，就開始拉親友鄰居一起來，暑假裡連來訪的兒女孫輩都一起帶來上課。檯面上的理由是開眼界增知識，但是大家都知道，老人家是很自豪地要對家族小輩展示，自己也有求新學異的能力。

〈基本心態〉思維開放 尊重學習佳

參與跨代方案的各年齡成員必須具備一些基本心態，否則很難達到設計這些方案的目的。像是彼此尊重、開放的思維和同理心，接納跟鼓勵不同的溝通方式等。

各種跨齡活動必須具有適應性和靈活性外，不斷地改進與定期調查參與者看法，評估各種世代交流計畫的有效性來做調整也相當重要。

參與成員的自我檢討也不可或缺，用來檢視哪些活動適合自己並能真正獲益。如此希望能打破家庭裡與社區中的世代鴻溝，創造出更具包容性和活力的正向社會。

所有跨世代交流方案中，最要緊的項目之一就是跨代溝通。這牽涉到理解尊重不同世代間的價值觀、溝通方式和經驗差異。首先就是少講多聽並聽進反思，保持開放的心胸。再來是對話提問都要彼此尊重，可以展現好奇但少評斷。

溝通的方式也必須因人而異，有些人喜歡面對面，有些人只依賴數位溝通。當我在英國做社區專案時，溝通時必須根據對象的喜好做調整。有些完全不用電話的老人家，只能登門造訪，才能真正溝通到。

加強跨代交流，一定要改善世代隔閡的氣氛，營造出一個安全又包容的環境，讓不同年齡與背景的人都能放心自在地交流。

